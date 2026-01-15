search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:41
15.01.2026 11:16

Χατζίδου: «Ό,τι θυμίζει Ελένη Τσολάκη, δεν το θέλουν στην εκπομπή» (Video)

15.01.2026 11:16
chatzidou-tsolaki-new

Τις εξελίξεις στον ΑΝΤ1, αναφορικά με το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη σχολίασαν στο Breakfast@star, με την Ελένη Χατζίδου να επισημαίνει ότι στον σταθμό του Αμαρουσίου δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την παρουσιάστρια.

Συγκεκριμένα, η Μαίρη Αργυριάδου επισήμανε το γεγονός ότι δύο συνεργάτες και προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη απομακρύνθηκαν, με την Ελένη Χατζίδου να υπογραμμίζει ότι -όπως φαίνεται- στον ΑΝΤ1 δεν επιθυμούν καμιά σύνδεση με την παρουσιάστρια.

«Χθες μάθαμε ότι έγινε μια σύσκεψη και υπήρχαν κάποιες απουσίες από τη συγκεκριμένη σύσκεψη. Υπήρχαν δύο άνθρωποι που ήταν προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη, που δεν ήταν εκεί, απομακρύνθηκαν από την εκπομπή» είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Αργυριάδου, με την Ελένη Χατζίδου να επισημαίνει:

«Εσύ τι καταλαβαίνεις; Πως ό,τι θυμίζει Ελένη Τσολάκη, δεν το θέλουμε στην εκπομπή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη».

