A$AP Rocky: «Εγώ σε θέλω με τη Ri-Ri» – Πώς η μαμά του τον… έσπρωξε να κάνει σχέση ζωής με τη Ριάνα

Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο A$AP Rocky, λέγοντας ότι η μητέρα του ήταν εκείνη που τον παρότρυνε αρχικά να κάνει σχέση με τη νυν σύντροφό του, Ριάνα.

Σε συνέντευξή του στο Popcast των New York Times, ο δημοφιλής ράπερ θυμήθηκε τις επίμονες παροτρύνσεις της, που προφανώς έφεραν αποτέλεσμα.

ASAP Rocky grew up, settled down (with Rihanna) and returned to rap. https://t.co/EkAhKVwkpY — New York Times Music (@nytimesmusic) January 16, 2026

«Η μητέρα μου συνήθιζε να λέει πράγματα όπως: “Ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το κορίτσι με το οποίο είσαι τώρα” -δεν θα πω ονόματα- “αλλά εγώ σε θέλω με τη RiRi”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Της έλεγα: “Μαμά, γιατί το λες συνέχεια αυτό; Αυτό το κορίτσι δεν με θέλει καν έτσι. Ηρέμησε, μαμά, είναι απλώς φίλη μου”. Εκείνη όμως μου απαντούσε: “Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα“. Είμαι ευγνώμων που η Ριάνα ήρθε στη ζωή μου εκείνη την εποχή, επειδή πριν από αυτό δεν νομίζω ότι ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Ούτε εκείνη νομίζω πως ήταν» πρόσθεσε ο A$AP Rocky.

Πριν εξελιχθούν σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο A$AP Rocky και η Ριάνα μοιράστηκαν μια στενή φιλία που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία. Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε τον Νοέμβριο του 2020 μέσω του περιοδικού PEOPLE, επισφραγίζοντας έναν έρωτα που έμελλε να αλλάξει τη ζωή τους. Σήμερα, οι δυο τους απολαμβάνουν την οικογενειακή ευτυχία, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά: τους γιους τους, RZA Athelston και Riot Rose, καθώς και τη μόλις τεσσάρων μηνών κόρη τους, Rocki Irish.

Στη συνέχεια ο ράπερ αποκάλυψε τις ομοιότητες που μοιράζεται με την Rihanna οι οποίες κάνουν τη σχέση τους ακόμα πιο μοναδική.

«Ήταν λες και βρισκόμασταν από την αρχή στο ίδιο μήκος κύματος» σημείωσε.

«Γεννηθήκαμε την ίδια χρονιά. Ο πατέρας μου είναι από τη χώρα της. Όταν επιστρέφω εκεί, βλέπω και τις δύο πλευρές της οικογένειάς μου. Υπάρχουν τόσες πολλές ομοιότητες που είναι απλώς αστείο. Γελάμε πολύ με αυτό», κατέληξε.

Παράλληλα με την προσωπική του ευτυχία, ο A$AP Rocky πραγματοποιεί σήμερα τη μεγάλη δισκογραφική επιστροφή, κυκλοφορώντας το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Don’t Be Dumb».

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

Δάφνη Καραβοκύρη: «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία μου» (Video)