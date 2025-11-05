«Λιώνει» ο A$AP Rocky για την κόρη του με τη Ριάνα: «Λάμπω, το να είσαι μπαμπάς ενός κοριτσιού είναι απίστευτο»

Κλασικός… χαζομπαμπάς κόρης δηλώνει ο A$AP Rocky, ενάμιση μήνα μετά τη γέννηση της κόρης που απέκτησε με τη Ριάνα.

Με αφορμή το βραβείο Fashion Icon, που έλαβε στα CFDA Fashion Awards, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο ράπερ περιέγραψε στο Extra την καθημερινότητά του μετά την έλευση της κόρης του στις 13 Σεπτεμβρίου.

«Το να είσαι μπαμπάς ενός κοριτσιού είναι απίστευτο», είπε ο Rocky με χαμόγελο και πρόσθεσε: «Δείτε με, λάμπω».

Λίγο αργότερα, ο ράπερ μίλησε και στο «Entertainment Tonight» με δημοσιογράφο να του υπενθυμίζει ότι η Ριάνα είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο πριν από 11 χρόνια, το 2014, κάνοντας τον ASAP Rocky και τη σύντροφό του, το πρώτο ζευγάρι που κατακτά το ίδιο βραβείο.

«Σημαίνει πολλά αυτό, το έντεκα είναι ο τυχερός μου αριθμός. Έντεκα χρόνια αργότερα, κοιτάξτε μας», δήλωσε ο ράπερ.

Η Ριάνα περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τον αγαπημένο της, και ο A$AP Rocky συνέχισε να αναφέρεται στην κόρη τους: «Η Ρόκι είναι πιο γλυκιά από ποτέ. Είμαστε σαν “δίδυμα”, οπότε είναι απίστευτο. Είμαι χαρούμενος που είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού».

