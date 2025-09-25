Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Ριάνα καλωσόρισε το τρίτο της μωρό με τον A$AP Rocky, σύμφωνα με το TMZ.
Πηγές με άμεση γνώση λένε ότι η RiRi γέννησε ένα κοριτσάκι στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.
Το ζευγάρι έχει ήδη δύο αγόρια – τον Riot Rose, ο οποίος γεννήθηκε το 2023, και τον μεγάλο αδερφό RZA, ο οποίος γεννήθηκε το 2022.
Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Ριάνα αποκάλυψε το όνομα της νεογέννητης κόρης της… ” Rocki Irish Mayers “, με ημερομηνία “13 Σεπτεμβρίου 2025”.
Η RiRi αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala νωρίτερα φέτος.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.