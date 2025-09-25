Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

Η Ριάνα καλωσόρισε το τρίτο της μωρό με τον A$AP Rocky, σύμφωνα με το TMZ.

Πηγές με άμεση γνώση λένε ότι η RiRi γέννησε ένα κοριτσάκι στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι έχει ήδη δύο αγόρια – τον Riot Rose, ο οποίος γεννήθηκε το 2023, και τον μεγάλο αδερφό RZA, ο οποίος γεννήθηκε το 2022.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Ριάνα αποκάλυψε το όνομα της νεογέννητης κόρης της… ” Rocki Irish Mayers “, με ημερομηνία “13 Σεπτεμβρίου 2025”.

Η RiRi αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala νωρίτερα φέτος.