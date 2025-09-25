search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 00:23

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

25.09.2025 00:23
riahna

Η Ριάνα καλωσόρισε το τρίτο της μωρό με τον A$AP Rocky, σύμφωνα με το TMZ.

Πηγές με άμεση γνώση λένε ότι η RiRi γέννησε ένα κοριτσάκι στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι έχει ήδη δύο αγόρια – τον Riot Rose, ο οποίος γεννήθηκε το 2023, και τον μεγάλο αδερφό RZA, ο οποίος γεννήθηκε το 2022.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η Ριάνα αποκάλυψε το όνομα της νεογέννητης κόρης της… ” Rocki Irish Mayers “, με ημερομηνία “13 Σεπτεμβρίου 2025”.

Η RiRi αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala νωρίτερα φέτος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dania ptiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

riahna
LIFESTYLE

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

giorgos_karameros_koumoudourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Άνοιγμα σε Τσίπρα – «Ο κόσμος κουράστηκε και ζητά πια όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγετικότητα»

witkoff trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Γάζα αισιοδοξεί ότι το “σχέδιο Τραμπ” θα βάλει τέλος στον πόλεμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:39
dania ptiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

riahna
LIFESTYLE

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

1 / 3