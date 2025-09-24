A$AP Rocky για το φύλο του τρίτου του παιδιού με τη Ριάνα: «Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι»

Ο A$AP Rocky, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Elle, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να υποδεχθεί ένα κοριτσάκι, καθώς με τη σύντροφό του, Rihanna, περιμένουν το τρίτο τους παιδί.

Ο διάσημος ράπερ, κατά κόσμον Rakim Meyers, αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της τραγουδίστριας, λέγοντας: «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το ελπίζω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι».

Σύμφωνα με το People, το διάσημο ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 2χρονο Riot και τον 3χρονο RZA, Όπως εξήγησε, στην πρώτη εγκυμοσύνη επέλεξαν να μάθουν το φύλο του μωρού, ενώ στη δεύτερη -και τώρα στην τρίτη- αποφάσισαν να περιμένουν την ημέρα της γέννησης. Ωστόσο ελπίζει ότι θα είναι κορίτσι.

«Αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες δύο. Το καταλαβαίνεις από την εμπειρία. Νιώθω ότι θα είναι κορίτσι», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο A$AP Rocky, έκανε μια αναδρομή στην καριέρα του, λέγοντας ότι στο παρελθόν πίστευε ότι έπρεπε να υιοθετήσει την εικόνα του «πλεϊμπόι», για να είναι ροκ σταρ. Ωστόσο, καθώς ωρίμασε ως καλλιτέχνης, συνειδητοποίησε ότι «δεν υπάρχει μέλλον» σε αυτόν τον τρόπο ζωής.

«Αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και να την αγαπάς. Να είσαι εκεί γι’ αυτήν», δήλωσε.

Ο ράπερ αναφέρθηκε επίσης στην καθυστέρηση του τέταρτου άλμπουμ του, με τίτλο «Don’t Be Dumb», εξηγώντας ότι οι νομικές του περιπέτειες και οι οικογενειακές εξελίξεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

«Δεν θέλω να ρίξω όλη την ευθύνη στην δικαστική μου υπόθεση, γιατί η ζωή είχε τα δικά της», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνει, πρέπει να προσαρμοστείς και να προχωρήσεις με αυτό. Πρέπει να είμαι παρών για την οικογένειά μου, γιατί αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα», κατέληξε.

