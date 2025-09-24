search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 23:05

A$AP Rocky για το φύλο του τρίτου του παιδιού με τη Ριάνα: «Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι»

24.09.2025 23:05
A$AP Rocky

Ο A$AP Rocky, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Elle, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να υποδεχθεί ένα κοριτσάκι, καθώς με τη σύντροφό του, Rihanna, περιμένουν το τρίτο τους παιδί.

Ο διάσημος ράπερ, κατά κόσμον Rakim Meyers, αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της τραγουδίστριας, λέγοντας: «Ελπίζω να είναι κορίτσι. Το ελπίζω πραγματικά. Προσευχόμαστε να είναι κορίτσι».

Σύμφωνα με το People, το διάσημο ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 2χρονο Riot και τον 3χρονο RZA, Όπως εξήγησε, στην πρώτη εγκυμοσύνη επέλεξαν να μάθουν το φύλο του μωρού, ενώ στη δεύτερη -και τώρα στην τρίτη- αποφάσισαν να περιμένουν την ημέρα της γέννησης. Ωστόσο ελπίζει ότι θα είναι κορίτσι.

«Αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες δύο. Το καταλαβαίνεις από την εμπειρία. Νιώθω ότι θα είναι κορίτσι», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο A$AP Rocky, έκανε μια αναδρομή στην καριέρα του, λέγοντας ότι στο παρελθόν πίστευε ότι έπρεπε να υιοθετήσει την εικόνα του «πλεϊμπόι», για να είναι ροκ σταρ. Ωστόσο, καθώς ωρίμασε ως καλλιτέχνης, συνειδητοποίησε ότι «δεν υπάρχει μέλλον» σε αυτόν τον τρόπο ζωής.

«Αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και να την αγαπάς. Να είσαι εκεί γι’ αυτήν», δήλωσε.

Ο ράπερ αναφέρθηκε επίσης στην καθυστέρηση του τέταρτου άλμπουμ του, με τίτλο «Don’t Be Dumb», εξηγώντας ότι οι νομικές του περιπέτειες και οι οικογενειακές εξελίξεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

«Δεν θέλω να ρίξω όλη την ευθύνη στην δικαστική μου υπόθεση, γιατί η ζωή είχε τα δικά της», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνει, πρέπει να προσαρμοστείς και να προχωρήσεις με αυτό. Πρέπει να είμαι παρών για την οικογένειά μου, γιατί αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Σταυρόπουλος: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του «μίστερ εθνικά μπούτια»

Σκάνδαλο Coldplay kiss cam: Νέες αποκαλύψεις- – Ο σύζυγος της Cabot ήταν στην ίδια συναυλία με την… ερωμένη του

Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ απαντούν στις φήμες περί γάμου: Fake news!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dania ptiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

riahna
LIFESTYLE

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

giorgos_karameros_koumoudourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Άνοιγμα σε Τσίπρα – «Ο κόσμος κουράστηκε και ζητά πια όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγετικότητα»

witkoff trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Γάζα αισιοδοξεί ότι το “σχέδιο Τραμπ” θα βάλει τέλος στον πόλεμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:39
dania ptiseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή 

riahna
LIFESTYLE

Γέννησε η Ριάνα το τρίτο της παιδί και είναι κορίτσι

syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

1 / 3