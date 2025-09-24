Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ απαντούν στις φήμες περί γάμου: Fake news!

Η Αλεξάνδρα Γκραντ ξεκαθάρισε πως δεν είναι παντρεμένη με τον Κιάνου Ριβς.

Η καλλιτέχνιδα και επί χρόνια σύντροφος του σταρ του κινηματογράφου, έγραψε στο Instagram την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, για να διαψεύσει τις πρόσφατες φήμες περί γάμου. Δίπλα σε μια φωτογραφία του ζευγαριού να φιλιέται στα σκαλιά της Ανατολικής Πύλης στον κρατήρα Ρόντεν στο Φλάγκσταφ της Αριζόνα, η 52χρονη Γκραντ ξεκαθάρισε την κατάσταση της σχέσης της με μια μακροσκελή λεζάντα.

«Αυτή είναι μια πραγματική φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνα ή ανακοίνωση γάμου με τεχνητή νοημοσύνη… απλώς ένα φιλί! (Αν και ίσως η στιγμή ακριβώς πριν ή μετά… δεδομένων των ελαφρώς αστείων εκφράσεων στα πρόσωπά μας!),» αναφέρει στην ανάρτησή της η Γκραντ. «Βρισκόμαστε στον κρατήρα Ρόντεν και ο Κιάνου και ο Γκαρντ μόλις είχαν τελειώσει τη συνέντευξη με τον Τζέιμς Τάρελ για το Visionaries».

Η εικαστικός χαρακτήρισε στη συνέχεια «ψευδείς ειδήσεις» τις φήμες περί γάμου και επιβεβαίωσε ότι αυτή και ο 61χρονος Ριβς δεν παντρεύτηκαν ποτέ, παρά το γεγονός ότι κάποιοι τίτλοι το υποστήριζαν.

«Το μοιράζομαι εδώ για να ευχαριστήσω όλους για τα συγχαρητήρια για τον γάμο μας», έγραψε. «Εκτός από το ότι δεν παντρευτήκαμε. Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα στις μέρες μας, αλλά εξακολουθούν να είναι ψεύτικες ειδήσεις, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω! Λοιπόν, ιδού λίγη πραγματική ευτυχία!»

Ένας εκπρόσωπος του Ριβς αναφέρθηκε επίσης στις εικασίες περί γάμου την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

«Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του στο PEOPLE. «Δεν είναι παντρεμένοι».

Ο Ριβς και ο Γκραντ έκαναν το δημόσιο ντεμπούτο τους ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019, περπατώντας μαζί στο κόκκινο χαλί στο LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες, σχεδόν μια δεκαετία αφότου συνεργάστηκαν στο βιβλίο του 2011 «Ωδή στην Ευτυχία».

Εκείνη την εποχή, μια πηγή είπε στο PEOPLE: «Ο Κιάνου θέλει να μοιραστεί ανοιχτά τη ζωή του μαζί της. Είναι εξαιρετικά χαρούμενος και ευγνώμων που έχει την Άλεξ στη ζωή του».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο Ριβς και ο Γκραντ «άρχισαν να βγαίνουν νωρίτερα φέτος, αλλά ήθελαν να το κρατήσουν μυστικό».

Η Γκραντ έχει εκφράσει στο παρελθόν τον δισταγμό της να κοινοποιήσει δημόσια τον έρωτά της με τον Ριβς. Δήλωσε στη Vogue τον Μάρτιο του 2020, μόλις τέσσερις μήνες αφότου βγήκε ραντεβού με τον Ριβς, ότι είχε ανάμεικτα συναισθήματα για τη δημόσια εμφάνισή τους.

«Νομίζω ότι κάθε άτομο που γνώριζα με πήρε τηλέφωνο την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, και αυτό είναι συναρπαστικό, αλλά το ερώτημα που έκανα σε όλο αυτό είναι: “Ποια είναι η ευκαιρία για καλό;”», είχε πει τότε στο περιοδικό.

Από τότε, η Γκραντ έχει εκφράσει ανοιχτά την αγάπη της για τον ηθοποιό.

