Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

Με μια φωτογραφία μαζί με τον γιο του Γιάννη και την Ιουλία Καραπατάκη, ο Σωκράτης Μάλαμας θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας.
Ο τραγουδιστής ανέβασε στις σελίδες του στα social media μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!».
Τους προηγούμενους μήνες, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
