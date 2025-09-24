Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

Με μια φωτογραφία μαζί με τον γιο του Γιάννη και την Ιουλία Καραπατάκη, ο Σωκράτης Μάλαμας θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας.

Ο τραγουδιστής ανέβασε στις σελίδες του στα social media μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!».

Τους προηγούμενους μήνες, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

