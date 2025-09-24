search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

24.09.2025 09:57

Τζέισον Ντερούλο: Αδέρφια τον μηνύουν για σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του

24.09.2025 09:57
Jason-Derulo-new

Την απάντησή του στη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από δυο αδέρφια υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια εργασιών στο πολυτελές σπίτι του στο Λος Άντζελες, έδωσε ο Τζέισον Ντερούλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, στις 25 Αυγούστου, ο τραγουδιστής κατέθεσε δήλωση με μια σειρά από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Στην κατάθεσή του, αρνείται κάθε ευθύνη, ενώ ισχυρίζεται ότι οι τραυματισμοί του Αλβάρο και του Χουάν Ζετίνα προκλήθηκαν είτε από τρίτα μέρη, είτε από «ανωτέρα βία» που ο ίδιος δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει. Παράλληλα, κατηγορεί τους ενάγοντες για αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν και οι ίδιοι στους ισχυριζόμενους τραυματισμούς.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στις 8 Μαΐου, στρέφεται όχι μόνο κατά του Τζέισον Ντερούλο αλλά και των γονέων του, όπως επίσης κατά της κατασκευαστικής εταιρείας PePe Construction και άλλων συνεργατών, με κατηγορίες για αμέλεια, ηθελημένη πρόκληση ψυχικής οδύνης, παράνομη απόλυση και παραβίαση του εργατικού κώδικα.

Ο Αλβάρο υποστηρίζει ότι, στις 12 Μαρτίου 2024, τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από ασταθές και ελαττωματικό ικρίωμα στον χώρο εργασιών, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλινήρης για έξι μήνες, ενώ ισχυρίζεται επίσης ότι του ζητήθηκε να υπογράψει παραίτηση από τυχόν νομικές αξιώσεις με αντάλλαγμα τη συνέχιση της αμοιβής του, αίτημα που ο ίδιος αρνήθηκε. Ο αδελφός του, Χουάν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι απολύθηκε σε αντίποινα, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του.

Οι δύο αδερφοί δηλώνουν ότι βίωσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, άγχος και ταπείνωση, κατηγορώντας την οικογένεια Ντερούλο ότι ενήργησε με δόλο και συνειδητή αδιαφορία για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ο Ντερούλο, από την πλευρά του, ζητά την πλήρη απόρριψη της αγωγής, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

