24.09.2025 08:30

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

24.09.2025 08:30
dialina-vougiouklaki-new

Για τις δυσκολίες που συνάντησε κατά καιρούς στην καριέρα της μίλησε η Ρίκα Διαλυνά, επισημαίνοντας ότι στον χώρο υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια έχει δεχθεί «τρικλοποδιές» ουκ ολίγες φορές.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν», η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε μια συνεργασία που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η οποία εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, είχε ζητήσει να μπει το όνομά της τελευταίο αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της. Η αείμνηστη σταρ αρχικά είχε δεχθεί, εν τέλει, ωστόσο, δεν τηρήθηκε η συμφωνία με αποτέλεσμα η Ρίκα Διαλυνά να αποχωρήσει από την παράσταση.

«Με την Αλίκη είχαμε υπάρξει φίλες πολύ όταν είχα έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και πήγαμε στην ίδια δραματική σχολή μαζί. Μετά η Αλίκη έγινε λίγο περίεργη. Με κάλεσε μια φορά να παίξουμε στο θέατρο και της είχα πει ότι αν δεν τηρηθεί κάτι στη συμφωνία μας, θα φύγω. Της είπα ότι θέλω να μπει το όνομά μου τελευταίο, αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της. Η Αλίκη συμφώνησε και το βάλαμε όρο στο συμβόλαιο. Τελικά, την παραμονή της πρεμιέρας είδα στην αφίσα το όνομά μου με ψείρες γράμματα, ήταν σαν μουτζούρα. Είχε δώσει η Αλίκη εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου. Έτσι, έστειλα στην Αλίκη μια ανθοδέσμη και σε όλη την ομάδα και τους είπα ότι αποχωρώ από την παράσταση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

