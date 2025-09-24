search
24.09.2025 09:35

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

24.09.2025 09:35
eleni-filini-new

Για την εποχή της βιντεοταινίας μίλησε η Ελένη Φιλίνη, επισημαίνοντας ότι παρά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν τότε οι ταινίες αυτές, οι ηθοποιοί δεν αμείβονταν αναλόγως.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η ηθοποιός αποκάλυψε -μεταξύ άλλων- πως για την πρώτη της συμμετοχή της στη «Γυναικάρα με τα πράσινα» έλαβε μόλις 100.000 δραχμές, τη στιγμή που ο παραγωγός κέρδισε μέσα σε έναν χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια δραχμές. Όπως σημείωσε, την εποχή εκείνη λάμβανε άπειρα γράμματα από θαυμαστές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

«Τότε υπήρχαν μόνο δύο ελληνικά κανάλια, οι βιντεοταινίες άρεσαν πολύ. Γίνονταν και πολύ αξιόλογες δουλειές. Έχω παίξει με τους καλύτερους συναδέλφους και σκηνοθέτες. Έπειτα ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση και τις αντικατέστησε. Θυμάμαι για την πρώτη μου βιντεοταινία, τη “Γυναικάρα με τα πράσινα”, πήρα 100.000 δραχμές. Ο παραγωγός είχε βγάλει σε ένα χρόνο 30 εκατομμύρια δραχμές. Εκτός από την ενοικίαση, τις πρόβαλλαν επίσης και σε περιφερειακά κανάλια, αλλά και στο εξωτερικό. Μου έστελναν χιλιάδες γράμματα από Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

