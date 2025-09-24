search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:32
LIFESTYLE

24.09.2025 11:18

Στάθης Σχίζας για Γιώργο Καράβα: «Του ζητώ δημοσίως συγγνώμη» (Video)

24.09.2025 11:18
Για τον τραυματισμό του στο Exathlon μίλησε ο Στάθης Σχίζας, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στον Γιώργο Καράβα για τον οποίο είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενθουσιαστεί αρχικά όταν είχε μάθει ότι θα είναι παρουσιαστής του ριάλιτι.

Εν τέλει, αναθεωρεί, επισημαίνοντας ότι βλέποντάς τον να εργάζεται, συνειδητοποίησε ότι έπεσε συγγνώμη, ενώ δεν παρέλειψε να τους ζητήσει συγγνώμη δημοσίως.

«Το χέρι μου σακατεύτηκε, έχει σπάσει σε 2-3 σημεία και είμαστε για χειρουργείο. Συνέβη σε μια “ήρεμη” πίστα στο Exathlon, το έσπασα, συνέχισα να τρέχω και… γεια σας», είπε και πρόσθεσε:

«Στην αρχή είχα κάνει μια δήλωση και είχα πει ότι ο Γιώργος Καράβας μού “κλωτσάει” σαν παρουσιαστής. Τώρα που τον γνώρισα και τον είδα πώς είναι να δουλεύει, έπεσα έξω, του ζητάω δημόσια συγγνώμη. Είναι όπως πρέπει να είναι και προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος».

