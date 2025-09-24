search
24.09.2025 10:43

Γιάμαλη για Μποφίλιου: «Ενοχλεί ότι έχει το θάρρος της γνώμης της και κάνει επιτυχία» (Video)

24.09.2025 10:43
Για τη Νατάσσα Μποφίλιου και τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς τοποθετήθηκε η Αναστασία Γιάμαλη, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι αυτό συμβαίνει γιατί πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα η οποία εκτός από το γεγονός ότι σημειώνει επιτυχία, έχει το θάρρος της γνώμης της και αυτό ενοχλεί.

«Η Νατάσσα έχει συνηθίσει να σχολιάζεται για το τι φοράει, για το τι λέει, για το ποια είναι η τοποθέτησή της, για το αν ρουφιέται… δεν ρουφιέται κ.ο.κ. Ωστόσο, αυτό που ενοχλεί είναι ότι είναι μια καλλιτέχνιδα που έχει το θάρρος της γνώμης της, έχει εκτόπισμα, κάνει επιτυχία και κάνει αυτό που της αρέσει. Στην πραγματικότητα, αυτό που ενοχλεί είναι η τοποθέτησή της -ας μη γελιόμαστε- αν ήταν μια σιωπηλή ερμηνεύτρια αυτού του βεληνεκούς, δεν θα ενοχλούσε κανέναν είτε φορούσε παγιέτα είτε αμπέχονο» ανέφερε, ερωτηθείσα σχετικά.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Νατάσα Μποφίλιου είχε υποστηρίξει δημοσίως τη δημοσιογράφο όταν εκείνη δέχτηκε πλήθος επικριτικών έως και χυδαίων σχολίων έπειτα από την τοποθέτησή της αναφορικά με την υπόθεση του Τσάρλι Κερκ.

