Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπά η μητέρα της ηθοποιού που έγινε μοναχή – «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα» (Video)

Σε μοναστήρι στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία, ζει τα τελευταία χρόνια η Ναταλία Λιονάκη, με τη μητέρα της να αδυνατεί μέχρι και σήμερα να κατανοήσει και να αποδεχτεί την απόφαση της πρώην ηθοποιού να γίνει μοναχή.

Μιλώντας στο Πρωινό, ξεσπά για το γεγονός ότι δεν έχει, πια, καμιά επικοινωνία με το παιδί της, ενώ αποκαλύπτει ότι η κόρη της ουδέποτε είχε εκμυστηρευτεί στην ίδια την πρόθεσή της να μονάσει.

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια, φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε “έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα”. Της έλεγα “θα γίνεις καλόγρια;” και μου έλεγε “όχι”. Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει “το σκέφτηκες καλά παιδί μου;” και μου είχε πει “ναι”. Της είχα πει “να ‘σαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις”. Αν ξαναγεννηθώ, δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Πιστεύω πως αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω. Δεν θέλω κάτι άλλο από την κόρη μου. Ό,τι είχα και δεν είχα της τα προσέφερα. Ακόμα και αν δεν μου ζητούσε κάτι, μόνο που το κοιτούσε ήξερα τι ήθελε και το έπαιρνε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν έχω καμία επαφή μαζί της. Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είπε, μεταξύ άλλων επισημαίνοντας ότι η ίδια αρνείται να την αποκαλούν Φεβρωνία.

«Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία. Βαφτίστηκε και τη λένε Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που βάφτισε, καταργεί ένα μυστήριο… Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα. Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και την Παναγία και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια. Με πήραν ένα βράδυ και μου είπαν το παιδί σου έχει σαράντα πυρετό, είναι στο νοσοκομείο. Σε μισή ώρα είχε μπει στο αεροπλάνο. Όταν έφτασα, ρώτησα τον γιατρό τι είχε και η Ναταλία μου έλεγε πως όταν βρίσκεται εκεί, νιώθει σαν να είναι στον παράδεισο» τόνισε.

Η μοναχή Φεβρωνία τα τελευταία χρόνια έχει στην Κένυα μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, αφιερωμένη στη φροντίδα ορφανών παιδιών, ενώ -όπως αποκάλυψε ο Ανδρέας Καραγιάννης στην εκπομπή «Super Κατερίνα»- έχει αναλάβει και διδακτικό έργο, μαθαίνοντας σε παιδιά σε σχολείο της Κένυας τα βασικά της ανάγνωσης και της γραφής.

