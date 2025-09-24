search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:25
24.09.2025 13:25

Αποκάλυψη: Συνομιλία με τον βασιλιά Κάρολο είχε η Μέγκαν Μαρκλ, όταν επισκέφθηκε ο Χάρι τον πατέρα του

24.09.2025 13:25
UK_royals_new_123

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να έκανε ένα σπάνιο τηλεφώνημα στον πεθερό της, τον βασιλιά Κάρολο, και να έδειξε το ενδιαφέρον της για «επανόρθωση των σχέσεων» με τα μέλη του παλατιού.

Αυτή η νέα εξέλιξη οδήγησε μια πηγή να ισχυριστεί ότι το σύντομο τηλεφώνημα «ήταν περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό». Η είδηση έρχεται μετά την πρόσφατη συνάντηση του μονάρχη με τον μικρότερο γιο του, τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος και πραγματοποίησε ταξίδι στη Βρετανία.

Μια πηγή είπε στο RadarOnline ότι κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης επανένωσής τους, ο δούκας του Σάσεξ ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα του με «συναισθηματικό» τρόπο. Το άτομο σημείωσε ότι «αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που ο Χάρι ζήτησε συγγνώμη».

Επιπλέον, ο 41χρονος πρίγκιπας «αναγνώρισε ότι ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του και της Μέγκαν ήταν επιζήμιες». Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο Κάρολος δέχτηκε τη συγγνώμη, «αλλά η συνομιλία τους ήταν σίγουρα συναισθηματικά φορτισμένη», λένε οι πηγές.

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος insider αναφέρθηκε στο πώς η Μαρκλ έκανε το πρώτο τηλεφώνημα στον Κάρολο μετά από πολύ καιρό. Σύμφωνα με την πηγή, «το τηλεφώνημα ήταν σύντομο, αλλά είχε ιδιαίτερη βαρύτητα».

«Η Μέγκαν είπε στον βασιλιά ότι θα ήθελε να δει τις σχέσεις να αποκαθίστανται», είπε η συγκεκριμένη πηγή που ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Χάρι «ήταν πρόθυμος να δείξει και στους δύο ότι ο οικογενειακός δεσμός εξακολουθεί να υπάρχει».

Ο δούκας πιστεύει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών μπορούν να αποκατασταθούν, «ιδιαίτερα για το καλό των παιδιών». Η πηγή πρόσθεσε ακόμη ότι ο πρίγκιπας είναι «αποφασισμένος να κάνει την οικογένεια να νιώσει ξανά ενωμένη».

Εν τω μεταξύ, άλλη πηγή είπε ότι η «κλήση της Μαρκλ ήταν περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική. Κανείς δεν πιστεύει ότι μια σύντομη κουβέντα μπορεί να αναιρέσει χρόνια έντασης», σημείωσε. «Ο Κάρολος μπορεί να είναι διατεθειμένος να συγχωρήσει, αλλά ο Χάρι πρέπει να “κερδίσει” τον Ουίλιαμ και αυτός δεν αλλάζει στάση», τόνισε.

