ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 15:33
24.09.2025 14:51

Ηρώ Μουκίου για τον όγκο στον νωτιαίο μυελό – «Υπέγραψα ότι δεν θα μείνω, τυφλή, κουτσή, ανάπηρη» (Video)

24.09.2025 14:51
Για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της όταν διαγνώστηκε με όγκο στον νωτιαίο μυελό, μίλησε η Ηρώ Μουκίου η οποία μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου, έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετώπισε παίρνοντας δύναμη από την πίστη της και την προσευχή.

«Μετά το πρόβλημα της υγείας μου, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία, κοινωνώ και προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτός ο όγκος ήταν στην σπονδυλική στήλη, δηλαδή ακόμα και η κακοήθεια που δεν διαπιστώθηκε, έπρεπε να γίνει ένα χειρουργείο 12ωρο και υπέγραψα ότι δε θα μείνω τυφλή, κουτσή, ανάπηρη, γιατί είναι ένας όγκος μέσα στον νωτιαίο μυελό. Δεν είναι απλό πράγμα. Βέβαια γλίτωσα τα χειρότερα, αλλά και πάλι υπήρχε ένας κίνδυνος για τη ζωή μου και προσευχόμουν πάρα πολύ. Η προσευχή μού έδωσε δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και το παιδί μου ήταν 5-6 χρονών, ένας παράγων πιο επιβαρυντικός για το τι θα γίνει το παιδί αυτό. Κι όμως προσευχόμουν πολύ και ποτέ δεν χάνω την πίστη μου με όλες τις δοκιμασίες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

