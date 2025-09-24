Σκάνδαλο Coldplay kiss cam: Νέες αποκαλύψεις- – Ο σύζυγος της Cabot ήταν στην ίδια συναυλία με την… ερωμένη του

Πολλές συζητήσεις… παγκοσμίως προκάλεσε το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε σε συναυλία των Coldplay, όταν η kiss cam έπιασε την Kristin Cabot και τον CEO της Astronomer, Andy Byron, ενώ ήταν και οι δύο παντρεμένοι με άλλους, σε τρυφερό μεταξύ τους τετ α τετ.

Όπως όμως αποκαλύφθηκε τώρα, ο σύζυγος της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού Kristin Cabot, βρισκόταν κι αυτός στην ίδια διάσημη συναυλία, αλλά με τη δική του ερωμένη.

Husband of HR exec in Coldplay KissCam debacle was actually at same concert with a date https://t.co/juMzMJSEpD — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025

Ο Andrew Cabot, παντρεμένος με την πρώην HR της Astronomer για δύο χρόνια, είχε ήδη επιβεβαιώσει ότι είχε χωρίσει με τη σύζυγό του πριν το σκάνδαλο. Νέες πληροφορίες όμως αποκαλύπτουν ότι και ο ίδιος είχε προχωρήσει στη ζωή του και βρισκόταν με τη νέα του σύντροφο την ίδια ακριβώς βραδιά.

Πηγή στην The Times of London δήλωσε: «Η Kristin βρισκόταν στο θεωρείο με συνεργάτες της, ενώ ο Andrew βρισκόταν κι αυτός εκεί με την σχέση του». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ήταν χωρισμένοι και ζούσαν χωριστά για αρκετές εβδομάδες. Ήταν μια φιλική απόφαση».

Μετά το… viral στιγμιότυπο, η Kristin παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά της ήταν ακατάλληλη, αλλά τόνισε πως δεν υπήρξε σχέση. Ο Andrew Cabot δήλωσε ότι ένιωσε αιφνιδιασμένος από τις εξελίξεις και επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η Kristin είχαν ήδη χωρίσει πριν τη συναυλία.

Ωστόσο, η Megan Kerrigan, σύζυγος του Byron, αποχώρησε από το σπίτι τους και αφαίρεσε το επώνυμό του από τα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτή μάλλον ήταν η μόνη που… ζούσε στην άγνοια.

