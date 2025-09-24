search
24.09.2025 21:32

Σκάνδαλο Coldplay kiss cam: Νέες αποκαλύψεις- – Ο σύζυγος της Cabot ήταν στην ίδια συναυλία με την… ερωμένη του

24.09.2025 21:32
gafa synavlia goldplay – new

Πολλές συζητήσεις… παγκοσμίως προκάλεσε το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε σε συναυλία των Coldplay, όταν η kiss cam έπιασε την Kristin Cabot και τον CEO της Astronomer, Andy Byron, ενώ ήταν και οι δύο παντρεμένοι με άλλους, σε τρυφερό μεταξύ τους τετ α τετ.

Όπως όμως αποκαλύφθηκε τώρα, ο σύζυγος της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού Kristin Cabot, βρισκόταν κι αυτός στην ίδια διάσημη συναυλία, αλλά με τη δική του ερωμένη.

Ο Andrew Cabot, παντρεμένος με την πρώην HR της Astronomer για δύο χρόνια, είχε ήδη επιβεβαιώσει ότι είχε χωρίσει με τη σύζυγό του πριν το σκάνδαλο. Νέες πληροφορίες όμως αποκαλύπτουν ότι και ο ίδιος είχε προχωρήσει στη ζωή του και βρισκόταν με τη νέα του σύντροφο την ίδια ακριβώς βραδιά.

Πηγή στην The Times of London δήλωσε: «Η Kristin βρισκόταν στο θεωρείο με συνεργάτες της, ενώ ο Andrew βρισκόταν κι αυτός εκεί με την σχέση του». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ήταν χωρισμένοι και ζούσαν χωριστά για αρκετές εβδομάδες. Ήταν μια φιλική απόφαση».

Μετά το… viral στιγμιότυπο,  η Kristin παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά της ήταν ακατάλληλη, αλλά τόνισε πως δεν υπήρξε σχέση. Ο Andrew Cabot δήλωσε ότι ένιωσε αιφνιδιασμένος από τις εξελίξεις και επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η Kristin είχαν ήδη χωρίσει πριν τη συναυλία.

Ωστόσο, η Megan Kerrigan, σύζυγος του Byron, αποχώρησε από το σπίτι τους και αφαίρεσε το επώνυμό του από τα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτή μάλλον ήταν η μόνη που… ζούσε στην άγνοια.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stoliskos gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο για την προστασία του στολίσκου για τη Γάζα στέλνει ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

netaniahu-34734
ΚΟΣΜΟΣ

Το βιολί του ο Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το «Σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για τη Γάζα 

50d59a90b4871dd0ca36ddbb84ab5033
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά

ploio
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου

MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

1 / 3