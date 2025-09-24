search
24.09.2025 21:48

Γιώργος Σταυρόπουλος: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του «μίστερ εθνικά μπούτια»

24.09.2025 21:48
mister – ethnika-mpoutia

Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, μία από τις πιο αγαπημένες καλτ φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός και ως «μιστερ εθνικά μπούτια», τα τελευταία χρόνια ήταν κατάκοιτος στο κρεβάτι, λόγω της νόσου του Πάρκινσον από την οποία έπασχε.

Σύμφωνα με τη Πέπη Τσεσμελή ο θάνατος του επήλθε από λοίμωξη μετά από 15 μέρες νοσηλείας σε ΜΕΘ. 

«Μετά από πολλά μηνύματα σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλυγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

