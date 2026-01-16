search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 21:12
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

16.01.2026 20:05

Δείτε την άκρως αποκαλυπτική Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο Instagram: Η γυμνή φωτογραφία που… κολάζει

16.01.2026 20:05
emily ratajkoski- new

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία, προβάλλοντας τα… κάλλη της.

Tο μακρινό 2016 πόζαρε γυμνή, ποστάροντας το τολμηρό στιγμιότυπο στα social media και 10 χρόνια μετά φρόντισε να το επαναφέρει.

Στη εικόνα που ανάρτησε εκ νέου, μαζί με άλλες στον λογαριασμό της στο Instagram που αριθμεί πάνω από 28 εκατομμύρια followers, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίζεται χωρίς να φοράει εσώρουχα, ενώ με τα μαλλιά της και τα χέρια της καλύπτει τα επίμαχα σημεία του σώματός της.

Άφωνοι οι followers… και το 2026.

