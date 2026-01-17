search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 18:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 16:18

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

17.01.2026 16:18
Katsoulis

Για την τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Κρατερός Κατσούλης. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής δεν άφησε ασχολίαστη και την ατάκα του Νίκου Μουτσινά για την «μπουρδολογία» στην τηλεόραση.

«Γενικά από εσάς μαθαίνω τις εξελίξεις τις περισσότερες φορές. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω με την Κατερίνα για αυτό το θέμα. Χαίρομαι πολύ κι έχω δώσει τις ευχές μου έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω πως όπως πάντα θα είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά αυτή που κάνει», ανέφερε αρχικά ο Κρατερός Κατσούλης.

«Δεν είναι απόφαση της Κατερίνας»

Για την απόφαση του ΑΝΤ1 να «κόψει» την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και να συνεχίσει με την Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε: «Δεν είναι απόφαση της Κατερίνας και νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θα πήγαινε να πάρει τη θέση κανενός. Το τι αποφασίζει μια επιχείρηση για να κινηθεί και για ποιον λόγο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία».

«Ο Νίκος έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ»

«Αυτό το είπε ο Νίκος; Τι είπε; Ότι μπορεί να υπάρχει μπουρδολογία; Δεν ξέρω αν υπάρχει. Σε όλες τις εκπομπές; Και στη δική του εκπομπή υπήρχε; Ο Νίκος έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω γιατί και πως. Έχει αυτό το χιούμορ. Ρώτα τον Νίκο», σχολίασε για την ατάκα του Νίκου Μουτσινά.

Διαβάστε επίσης:

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από τη Ματσάδο: «Είναι σαν πιπίλα» (Video)

Δείτε την άκρως αποκαλυπτική Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο Instagram: Η γυμνή φωτογραφία που… κολάζει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

farmako-new
ΥΓΕΙΑ

Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

6813394 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σήμερα η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 18:12
christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης: «Για το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η ΝΔ»

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Λάρνακα: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης (Video)

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο…»

1 / 3