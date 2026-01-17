Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Για την τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Κρατερός Κατσούλης. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής δεν άφησε ασχολίαστη και την ατάκα του Νίκου Μουτσινά για την «μπουρδολογία» στην τηλεόραση.

«Γενικά από εσάς μαθαίνω τις εξελίξεις τις περισσότερες φορές. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω με την Κατερίνα για αυτό το θέμα. Χαίρομαι πολύ κι έχω δώσει τις ευχές μου έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω πως όπως πάντα θα είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά αυτή που κάνει», ανέφερε αρχικά ο Κρατερός Κατσούλης.

«Δεν είναι απόφαση της Κατερίνας»

Για την απόφαση του ΑΝΤ1 να «κόψει» την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και να συνεχίσει με την Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε: «Δεν είναι απόφαση της Κατερίνας και νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θα πήγαινε να πάρει τη θέση κανενός. Το τι αποφασίζει μια επιχείρηση για να κινηθεί και για ποιον λόγο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία».

«Ο Νίκος έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ»

«Αυτό το είπε ο Νίκος; Τι είπε; Ότι μπορεί να υπάρχει μπουρδολογία; Δεν ξέρω αν υπάρχει. Σε όλες τις εκπομπές; Και στη δική του εκπομπή υπήρχε; Ο Νίκος έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω γιατί και πως. Έχει αυτό το χιούμορ. Ρώτα τον Νίκο», σχολίασε για την ατάκα του Νίκου Μουτσινά.

