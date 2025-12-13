search
Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

moutsinas

Για την τηλεόραση που δεν του έχει λείψει αλλά και για τα χρήματα που έβγαζε από αυτή, τα οποία -όπως είπε- ήταν πολύ παραπάνω από όσο χρειαζόταν μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς στο Mega.

«Οικονομικά ήταν πολύ καλά. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος ζωής στην τηλεόραση αν είσαι κεντρικός. Έχουμε περάσει από πολλά μισθολόγια. Τα χρήματα είναι πολύ καλά. Η αλήθεια -αν θέλετε να μιλήσουμε κι ειλικρινά πια- στην πραγματική πραγματικότητα τα χρήματα που έπαιρνα δεν τα χρειαζόμουν όλα», εξήγησε.

«Αν κάτσεις και το κατακερματίσεις και πεις πόσα χρειάζεσαι πραγματικά, φεύγει αυτός ο πανικός ότι πρέπει να βρω κάτι στην τηλεόραση για να έρθει εκείνος ο μισθός. Θα έρθει άλλος μισθός, θα φτιάξεις άλλον τρόπο ζωής. Δεν είναι όλα υποβάθμιση. Είναι μεταποίηση και μετατροπή. Ανάλογα που θέλω να πάω, παίρνω άλλο λεωφορείο», συνέχισε.

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Δεν με αφορά ο επίλογος κι αν κλείσω την καριέρα»

Ο δημοφιλής παρουσιαστής μίλησε για την απουσία του από την τηλεόραση και τον λόγο που στην παρούσα φάση δεν θέλει να επιστρέψει.

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση κι αυτή η καθημερινότητα. Δεν βλέπω κάτι στην τηλεόραση και θα έλεγα ότι θα το έκανα καλύτερα. Έχω βρει μια ησυχία κι ηρεμία. Έχω στρέψει τον εγκέφαλό σε άλλη κατεύθυνση. Βλέπω σειρές», εξήγησε.

«Έχει ενδιαφέρον να υπάρχεις σε συνθήκες και να έχεις ανθρώπους, που μπορείς να ζήσεις και πολύ καλά χωρίς αυτούς. Έχω δει πάρα πολύ τηλεόραση κι έχω περάσει και πολύ ωραία και πολύ δύσκολα. Ο σκοπός μου είναι άλλος και μέσα από την τηλεόραση περνούσε 5%. Η διάθεσή μου είναι να ανεβάσω το κέφι του άλλου. Μέσα από την τηλεόραση και με το “Καλό Μεσημεράκι” κάτι πετούσα κι έλεγα μπας και κάποιος ενεργοποιηθεί. Μπορεί να βοηθήσει η τηλεόραση κι η αναγνωρισιμότητα», πρόσθεσε.

«Δεν με αφορά κανένας επίλογος και δεν με νοιάζει αν κλείσω την καριέρα»

«Δεν ξέρω αν έχει θέση αυτό σήμερα. Είναι οι Αρβύλα κι ο Λαζόπουλος που είναι καθαρά ξεσηκωθείτε και πάμε, της αφύπνισης και στις υπόλοιπες θα ακουστούν απόψεις. Το ζητούμενο για εμένα είναι ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα στην κοινωνία για να αλλάξει το ζοφερό σκηνικό. Θυμίζει οικογένεια Άνταμς. Δεν με αφορά κανένας επίλογος και δεν με νοιάζει αν κλείσω την καριέρα με καμία υπεροψία. Ποιος ξέρει;», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μουτσινάς.

