Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Καταλαβαίνω πολύ την Ιωάννα – Θέλει υπομονή, ψυχραιμία και να καταπιείς πολλά»

Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της, το πρωί του Σαββάτου.

«Η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία. Μπορεί να μην έχεις συνεπιμέλεια και να έχεις εναλλασσόμενη κατοικία και το αντίθετο. Εδώ υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό από ότι καταλαβαίνω. Η Ιωάννα για εμένα, δεν διευκρινίζει το κομμάτι της συνεπιμέλειας, αλλά της εναλλασσόμενης κατοικίας. Συνεπιμέλεια δεν σημαίνει ίσος χρόνος, σημαίνει ότι παίρνουμε μαζί τις αποφάσεις για το παιδί», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Mega.

«Προφανώς μπορεί να έχουν αρχίσει να ανάβουν τα αίματα σχετικά με το τι θα γίνει όταν το παιδί θα πάει σχολείο. Καταλαβαίνω πολύ την Ιωάννα. Ότι μπορεί να την πνίγει και μπορεί να βγαίνει και να το λέει και μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να την καταλαβαίνω περισσότερο. Όταν ακούγονται πράγματα, που εδώ δεν έχω ακούσει κάτι εξαιρετικά συκοφαντικό, για τον εαυτό του μιλούσε ο Δημήτρης. Την καταλαβαίνω κι εγώ έχω αποφασίσει να πάρω τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό έγινε το 2022, είναι 2025 και δεν έχει συζητηθεί η υπόθεσή μου. Θέλει υπομονή, ψυχραιμία και να καταπιείς πάρα πολλά μέχρι να δικαιωθείς. Στο τέλος όμως δεν ξέρω τι σου δίνει στην πράξη. Τι παίρνεις και τι χάνεις; Θέλει μια ζυγαριά», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το “λέει ψέματα η Ιωάννα” είναι χοντρό»

Ο συνεργάτης της, Παύλος Σταματόπουλος, πήρε θέση και αναφέρθηκε στο Πρωινό και στον τρόπο που αντιμετώπισαν το θέμα.

«Δεν καταλαβαίνω πώς τρίτοι άνθρωποι μπορούν δημόσια και εκφράζουν άποψη. Αναφέρομαι στο Πρωινό. Μιλάμε για πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Δεν σου δίνει κανείς το δικαίωμα για κάτι που αφορά στο παιδί να έχεις άποψη και να βγάζεις και στοιχεία», είπε.

«Όταν δεν ξέρεις όλη την ιστορία και δεν είσαι “παρών”, δεν ξέρω πώς τοποθετήσει δημόσια. Δεν γνωρίζω ούτε τι έχει κάνει ο Δημήτρης, ούτε τι έχει κάνει η Ιωάννα. Αλλά δεν μπορώ να βγω και να πω ότι έχω δει κάτι που έχουν υπογράψει, είναι οριακά παράνομο», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Το “λέει ψέματα η Ιωάννα” είναι χοντρό», επανήλθε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν βλέπω τον λόγο για τέτοια σφοδρή αντίδραση»

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η δράση του Αλεξάνδρου που οδήγησε σε αυτήν την αντίδραση της Ιωάννας. Αυτά που είπε, στο δικό μου το μυαλό, δεν χωράει ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η αντίδραση», είπε από την πλευρά του Νίκος Συρίγος, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να τονίζει: «Βλέπω ότι είναι μια προσπάθεια του Δημήτρη να δείξει στον κόσμο ότι είναι όλα καλά. Και δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Μπορεί να εκτεθεί πιο πολύ. Να λες ψέματα ότι είναι όλα καλά, ενώ δεν είναι».

«Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να προστατευτεί ο μικρός. Τώρα οι γονείς τον προστατεύουν; Ζητώ συγγνώμη από την Ιωάννα αν την αδικώ, αλλά δεν βλέπω τον λόγο για τέτοια σφοδρή αντίδραση», κατέληξε ο Νίκος Συρίγος.

