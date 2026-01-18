Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Αν έχεις κακή σχέση με τον πρώην σύντροφό σου, δεν μπορεί να καθορίσει αν είσαι καλός γονιός ή όχι»

Θέση για την πρόσφατη τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα για τις σχέσεις της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, και τον αντίκτυπό τους στη γονεϊκότητα, πήρε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ένα ζευγάρι που έχει κακή σχέση ο ένας με τον άλλον μπορεί να είναι τέλειοι γονείς; Η απάντηση η δική μου είναι όχι», είχε πει στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ο παρουσιαστής.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενά του, η Σίσσυ Χρηστίδου επισήμανε πως κατά τη γνώμη της αυτό δεν έχει βάση.

«Αν ένα πρώην ζευγάρι έχει κακή σχέση, μπορεί να το αποφασίσει μόνο ένας από τους δυο, όπως επίσης δε μπορεί ένας εκ των δυο να αποφασίσει ότι θα έχουν καλή σχέση. Σε κάτι που δε μπορείς να καθορίσεις εσύ μόνος σου, δε μπορεί αυτό να καθορίζει και το αν είσαι καλός γονιός ή όχι», είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια του Mega εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά απέναντι στον πρώην σύντροφο και στον ρόλο του γονέα: «Το να φέρεσαι με κακό τρόπο στον πρώην σύντροφό σου, και να είσαι καλός γονιός, σαν μονάδα, συμφωνώ ότι δεν είναι πολύ συμβατό. Έχει διαφορά. Σημασία έχει ποιός καθορίζει την κακή σχέση…».

«Δεν πρέπει να κρίνονται σαν ομάδα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε, μάλιστα, την ενόχλησή της για το γεγονός ότι Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Αλεξάνδρου κρίνονται ως ομάδα.

«Με ενοχλεί να τους βάζουμε μαζί την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Άλλα κάνει ο ένας, άλλα ο άλλος. Είναι λάθος να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι».

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά. «Και τον Γιώργο Λιάγκα με τη Φαίη Σκορδά αν τους πιάσεις, θα δεις, ο Γιώργος αναφέρει πολύ συχνά τη Φαίη στην εκπομπή του. Από την άλλη, η Φαίη δεν τον αναφέρει ποτέ. Είναι μια στάση, και ο καθένας περνά τα μηνύματά του μέσα από αυτή. Δεν είναι ομάδα πια και δεν πρέπει να κρίνονται σαν ομάδα», είπε.

