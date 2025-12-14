Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Η σιωπή είναι η καλύτερη εκδίκηση» – Νέα ανάρτηση «καρφί» μετά το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη

Ανάρτηση με …νόημα έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον λογαριασμό του στο Instagram, με πολλούς να την ερμηνεύουν ως «καρφί» στο πρόσφατο ξέσπασμα της πρώην συντρόφου του, Ιωάννας Τούνη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης, το πρώην μοντέλο έγραψε: «14 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης. Το γέλιο θα είναι πάντα το καλύτερο φάρμακο, η σιωπή η καλύτερη εκδίκηση και η αγάπη το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή…».

Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η influencer ξέσπασε, επισημαίνοντας ότι ειπώθηκαν πολλά ψέματα τόσο για την ανατροφή του γιου τους όσο και για τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Η Ιωάννα Τούνη -μεταξύ άλλων- υποστήριξε ότι όταν ο γιος της μένει στην Αθήνα για να είναι με τον πατέρα του, μεγαλώνει με μια γυναίκα από το Μπαλί, ενώ χαρακτήρισε πράξη για το «θεαθήναι» τη δημόσια υποστήριξή του στη δικαστική της διαμάχη για την υπόθεση του revenge porn, καθώς ουδέποτε έλαβε κάποιο μήνυμα ή τηλεφώνημα από την ίδιο σε προσωπικό επίπεδο.

«Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Το πρώην μοντέλο δεν έχει απαντήσει ευθέως σε όσα του καταλόγισε η influencer και μητέρα του παιδιού τους.

