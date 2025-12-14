Χρηστίδου για «Real View»: «Η Ιωάννα Τούνη δεν κάνει γλαφυρή περιγραφή, χρησιμοποιεί ένα σημείο του βίντεο»

Θέση στη δημόσια συζήτηση για τον δικαστικό αγώνα της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, πήρε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Μετά το απόσπασμα της εκπομπής «Real View», που μεταδόθηκε στην εκπομπή της, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Αισθάνομαι την ανάγκη να πούμε το εξής. Το κεκλεισμένων των θυρών γίνεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Όταν αφορά ανήλικους, ζητήματα ηθών, όπως αυτή η περίπτωση, και η Ιωάννα δεν ήθελε αυτό το βίντεο να ξαναγίνει παρουσία του κόσμου και των δημοσιογράφων. Αυτό το δικαστήριο το σεβάστηκε. Όταν τα δικαστήρια γίνονται δημόσια, είναι για πολύ συγκεκριμένους και θεμελιώδεις λόγους που συνδέονται με τη Δημοκρατία».

«Η Ιωάννα Τούνη δεν κάνει γλαφυρή περιγραφή, χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σημείο του βίντεο που δεν αφορά την πράξη. Ένα άλλο σημείο, το οποίο δείχνει τη συμμετοχή του ενός, αυτό μας περιγράφει για αυτούς που δεν είδαμε το βίντεο. Αυτό κάνει η Ιωάννα», πρόσθεσε.

