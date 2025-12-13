Εξομολόγηση Στέργιου Μικρούτσικου: «Με θυμώνει ότι επειδή κουβαλώ ένα όνομα» (Video)

Μια απολαυστική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Στέργιος Μικρούτσικος, ο γιος του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και στην Πέννυ Καβέτσου. Στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη αναφέρθηκε στα βήματά του στην υποκριτική, στον πατέρα του και στην υπερέκθεση που υπάρχει λόγω του ονόματός του.

«Προς το παρόν εργάζομαι ως ηθοποιός, αλλά γενικά με ενδιαφέρει το θέατρο και ο κινηματογράφος. Δεν γνωρίζω ακόμα πού θα καταλήξει αυτό, μπορεί και στη σκηνοθεσία», ανέφερε αρχικά.

Για το μεγάλο όνομα που τον συνοδεύει ανέφερε: «Προσπαθώ να μη σκέφτομαι το βαρύ όνομα που κουβαλάω, αλλά να επικεντρώνομαι στη δουλειά μου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με κάποιους γονείς και έχουν κάποια πράγματα να διαχειριστούν. Αυτό προσπαθώ να το κάνω πιο προσωπικά, δεν του δίνω τόση βαρύτητα γιατί πάντα θα έχει κάποιος κάτι να πει πάνω σε αυτό. Πράγματα που προφανώς σε αγχώνουν και σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν αξίζεις ή όχι».

«Σκέφτομαι μέσα στην ημέρα ότι έχω κάτι να αποδείξω»

Για να συμπληρώσει: «Προφανώς και σκέφτομαι μέσα στην ημέρα ότι έχω κάτι να αποδείξω, ότι αξίζω, λόγω του ονόματος που κουβαλάω. Αλλά επιμένω στο ότι προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα που πιστεύω ότι έχουν σημασία και να μην ασχολούμαι τόσο πολύ εν τέλει με τον εαυτό μου. Αν έλεγα ότι δεν με αγχώνει η σύγκριση θα ήταν ψέμα, σίγουρα με αγχώνει».

«Ο πατέρας μου δεν ζούσε όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ίσως το άκουσε τελευταία στιγμή, αλλά δεν το είχαμε συζητήσει», είπε, μιλώντας με συγκίνηση για τις μικρές καθημερινές στιγμές που του λείπουν, όπως τα παιχνίδια στην αυλή και τα ισπανικά που μάθαιναν μαζί.

«Δεν έχω προλάβει να κάνω κάποια βήματα για να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε»

«Νιώθω ότι πολύ συχνά παραβιάζεται η ιδιωτικότητά μου, βρίσκεσαι από πολύ μικρή ηλικία σε μία έκθεση που δεν σου αξίζει. Παίζω δύο χρόνια στο θέατρο, δεν έχω προλάβει να κάνω κάποια βήματα για να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε. Με θυμώνει αυτή η νοοτροπία, ότι ντε και καλά, επειδή κουβαλάω ένα όνομα, πιστεύουν ότι έχουν κάθε δικαίωμα πάνω μου και μπορούν να κριτικάρουν οτιδήποτε και αν πω, επειδή είμαι ο γιος κάποιου», τόνισε κλείνοντας ο Στέργιος Μικρούτσικος για την έκθεση που βιώνει.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Καταλαβαίνω πολύ την Ιωάννα – Θέλει υπομονή, ψυχραιμία και να καταπιείς πολλά»

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»