search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 16:17

Eurovision 2026 – Nemo: Επέστρεψε το τρόπαιο του λόγω της συμμετοχής του Ισράηλ – Η απάντηση της EBU (Video)

13.12.2025 16:17
nemo eurovision 88- new

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του θεσμού Eurovision, μετά τις ανακοινώσεις χωρών για μποϊκοτάζ και την επιστροφή του τροπαίου από τον περσινό νικητή, Nemo.

Η κρίση που απαιτεί λύσεις

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Martin Green, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς τους φίλους του θεσμού στις χώρες που ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν το 2026, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ολλανδία. Στην επιστολή του, ο Green τόνισε τον σεβασμό της EBU για τις αποφάσεις των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, υπογραμμίζοντας ότι «οι ραδιοτηλεοπτικοί σας φορείς, όπως όλα μας τα Μέλη, έλαβαν μια απόφαση που ήταν σωστή γι’ αυτούς και συνέβαλαν στον διάλογο με μεγάλη αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί σε πνεύμα φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι χώρες θα επιστρέψουν σύντομα στον διαγωνισμό.

Η κρίση εντάθηκε με την αιφνιδιαστική επιστροφή του τροπαίου από τον Nemo, 26χρονο Ελβετό καλλιτέχνη και πρώτο μη δυαδικό νικητή του θεσμού, ο οποίος κέρδισε το 2024 με το τραγούδι «The Code». Ο Nemo δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό «δείχνει ξεκάθαρη σύγκρουση» με τις αξίες της Eurovision, όπως η «ενότητα, η ένταξη και η αξιοπρέπεια».

Απαντώντας στις δηλώσεις του, ο Martin Green τόνισε στο BBC: «Λυπούμαστε που ο Nemo αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιό του, το οποίο κέρδισε δίκαια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ριζωμένες απόψεις του και θα παραμείνει πάντα μέρος της οικογένειας της Eurovision».

Η EBU καλείται πλέον να βρει τρόπους διαχείρισης της κρίσης και να διασφαλίσει την ομαλή προετοιμασία για τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς προκλήσεις στην ιστορία του θεσμού.

Διαβάστε επίσης:

Εξομολόγηση Στέργιου Μικρούτσικου: «Με θυμώνει ότι επειδή κουβαλώ ένα όνομα» (Video)

Χρηστίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Καταλαβαίνω πολύ την Ιωάννα – Θέλει υπομονή, ψυχραιμία και να καταπιείς πολλά»

Φινλανδία: Την… έφαγε το «τρώγοντας με έναν Κινέζο» – Πήραν τον τίτλο της Miss Finland μετά τη «ρατσιστική» ανάρτηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

texas-21
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

toyota_usv_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:36
mantila sholeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών – Πρόστιμο €800

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

1 / 3