Eurovision 2026 – Nemo: Επέστρεψε το τρόπαιο του λόγω της συμμετοχής του Ισράηλ – Η απάντηση της EBU (Video)

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του θεσμού Eurovision, μετά τις ανακοινώσεις χωρών για μποϊκοτάζ και την επιστροφή του τροπαίου από τον περσινό νικητή, Nemo.

Η κρίση που απαιτεί λύσεις

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Martin Green, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς τους φίλους του θεσμού στις χώρες που ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν το 2026, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ολλανδία. Στην επιστολή του, ο Green τόνισε τον σεβασμό της EBU για τις αποφάσεις των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, υπογραμμίζοντας ότι «οι ραδιοτηλεοπτικοί σας φορείς, όπως όλα μας τα Μέλη, έλαβαν μια απόφαση που ήταν σωστή γι’ αυτούς και συνέβαλαν στον διάλογο με μεγάλη αξιοπρέπεια».

🇨🇭 Eurovision 2024 winner Nemo will be sending their trophy back to the EBU.



"#Eurovision says it stands for unity, inclusion, and dignity for all. […] But Israel's continued participation […] shows a clear conflict between those ideals and the decisions made by the EBU." pic.twitter.com/3uErPPaDFd — ESC Discord (@ESCdiscord) December 11, 2025

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί σε πνεύμα φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι χώρες θα επιστρέψουν σύντομα στον διαγωνισμό.

Η κρίση εντάθηκε με την αιφνιδιαστική επιστροφή του τροπαίου από τον Nemo, 26χρονο Ελβετό καλλιτέχνη και πρώτο μη δυαδικό νικητή του θεσμού, ο οποίος κέρδισε το 2024 με το τραγούδι «The Code». Ο Nemo δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό «δείχνει ξεκάθαρη σύγκρουση» με τις αξίες της Eurovision, όπως η «ενότητα, η ένταξη και η αξιοπρέπεια».

Απαντώντας στις δηλώσεις του, ο Martin Green τόνισε στο BBC: «Λυπούμαστε που ο Nemo αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιό του, το οποίο κέρδισε δίκαια το 2024. Σεβόμαστε τις βαθιά ριζωμένες απόψεις του και θα παραμείνει πάντα μέρος της οικογένειας της Eurovision».

Η EBU καλείται πλέον να βρει τρόπους διαχείρισης της κρίσης και να διασφαλίσει την ομαλή προετοιμασία για τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, αντιμετωπίζοντας πρωτοφανείς προκλήσεις στην ιστορία του θεσμού.

