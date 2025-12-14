search
Διαμαντής Καραναστάσης: Η on camera αντίδραση στο άκουσμα της λέξης «Βουλή»

14.12.2025
Για την επιστροφή του στο Θέατρο Τέχνης μίλησε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας δεν θέλησε να μιλήσει για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αντέδρασε στο άκουσμα της λέξης «Βουλή».

«Επιστρέφω στο Θέατρο Τέχνης, με το οποίο με συνδέουν πολλά πράγματα. Θα δείτε πολύ σπουδαία πράγματα να έρχονται στο θέατρο κι επίσης θα επιστρέψω και τηλεοπτικά», ανέφερε αρχικά.

Όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για το χειροκρότημα του κόσμου, σε σχέση με το χειροκρότημα μέσα στη Βουλή, ο Διαμαντής Καραναστάσης αντέδρασε: «Δεν ξέρω, αυτή τη λέξη δεν την έπιασα που είπες!».

«Από τη δουλειά μου δεν έφυγα ποτέ, έκανα απλά κάποια βήματα πίσω, λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ στο θέατρο είναι η ζωή μου, η χαρά μου και το χαμόγελό μου», κατέληξε.

