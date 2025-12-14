Διαμαντής Καραναστάσης: Η on camera αντίδραση στο άκουσμα της λέξης «Βουλή»

Για την επιστροφή του στο Θέατρο Τέχνης μίλησε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας δεν θέλησε να μιλήσει για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αντέδρασε στο άκουσμα της λέξης «Βουλή».

«Επιστρέφω στο Θέατρο Τέχνης, με το οποίο με συνδέουν πολλά πράγματα. Θα δείτε πολύ σπουδαία πράγματα να έρχονται στο θέατρο κι επίσης θα επιστρέψω και τηλεοπτικά», ανέφερε αρχικά.

Όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για το χειροκρότημα του κόσμου, σε σχέση με το χειροκρότημα μέσα στη Βουλή, ο Διαμαντής Καραναστάσης αντέδρασε: «Δεν ξέρω, αυτή τη λέξη δεν την έπιασα που είπες!».

«Από τη δουλειά μου δεν έφυγα ποτέ, έκανα απλά κάποια βήματα πίσω, λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ στο θέατρο είναι η ζωή μου, η χαρά μου και το χαμόγελό μου», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για «Real View»: «Η Ιωάννα Τούνη δεν κάνει γλαφυρή περιγραφή, χρησιμοποιεί ένα σημείο του βίντεο»

Eurovision 2026 – Nemo: Επέστρεψε το τρόπαιο του λόγω της συμμετοχής του Ισράηλ – Η απάντηση της EBU (Video)

Εξομολόγηση Στέργιου Μικρούτσικου: «Με θυμώνει ότι επειδή κουβαλώ ένα όνομα» (Video)