Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

Mία ακόμη συναρπαστική βραδιά, με πολλή μουσική, ρυθμό και ξεχωριστές στιγμές, ολοκληρώθηκε με τον Β` Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026.

Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μοναδικά τα τραγούδια τους, διεκδικώντας μία θέση στον Τελικό και 7 από αυτούς κατάφεραν να κερδίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, 14 υποψήφιοι διαγωνίζονται διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η σειρά εμφάνισης στον Τελικό

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Το διαγωνιστικό μέρος του Β’ Ημιτελικού

Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μοναδικά τα τραγούδια τους, διεκδικώντας μία θέση στον Τελικό και επτά από αυτούς κατάφεραν να κερδίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Τα ονόματα τους ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά:

Good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

Labyrinth – Mikay

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

Mad About It – D3lta

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

ZAF – «ASTEIO»

Στην παρουσίαση της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ στην καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Στις εκπλήξεις δύο εντυπωσιακές καλεσμένες

Η εκρηκτική Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής ερμήνευσε με ξεχωριστό τρόπο αγαπημένα της τραγούδια σε ενορχήστρωση Αχιλλέα Γουάστωρ.

Η Antigoni, με την εκπληκτική παρουσία της, ξεσήκωσε το κοινό παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά ζωντανά, το «Jalla», το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του show ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Επιτροπής Α’ φάσης, η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στο «Sing for Greece 2026». Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Οι επτά υποψήφιοι του Πρώτου Ημιτελικού

Τα επτά τραγούδια που έχουν πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό από τον πρώτο ημιτελικό είναι:

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Πώς ψηφίζει το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των shows.

