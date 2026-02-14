Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

Για τις επιλογές της και τον παράγοντα μητρότητα σε κάθε σημαντική απόφαση της ζωής της μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου στον «αέρα» της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», με αφορμή τη συνάντησή της με την Έλλη Κοκκίνου.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα των ερωτευμένων, η Κατερινα Καραβάτου σχολίασε τη δύναμη του έρωτα σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Επειδή είναι του Αγ. Βαλεντίνου κάναμε μια κουβέντα για το πώς ερωτεύεται κάποιος που είναι μεγαλύτερος από την ηλικία των 20. Στην ηλικία που είμαι εγώ πιστεύω ότι έτσι και πάθω καμιά κατραπακιά θα είναι πιο ισχυρή γιατί θα είναι πιο συνειδητή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι οι αποφάσεις της στις σχέσεις επηρεάζονται έντονα από τα παιδιά της.

«Έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει. Εμένα αυτό με περιορίζει, πολύ συνειδητά το λέω. Όχι ότι είμαι δυστυχής ή κάτι τέτοιο αλλά καταλαβαίνεις…», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ευθύνη που νιώθει απέναντι στα παιδιά της.

«Στα χρόνια αυτά, βέβαια εσύ είσαι μόνη πιο πολλά χρόνια απ’ όσα είμαι εγώ, εγώ έχω κάνει αυτές τις επιλογές. Είπα όχι. Παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω. Σκέφτομαι αν κάτι συμβεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αν κάνω κακό στα παιδιά μου; Αν γνωρίσουν κάποιον τα παιδιά μου και πώς θα το εκλάβουν».

Διαβάστε επίσης:

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου – Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

Αθηνά Οικονομάκου: «Είχα μάθει σε κακοποιητικές σχέσεις – Θυσίαζα την αξιοπρέπειά μου» (Videos)

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή