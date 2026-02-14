search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:23
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

14.02.2026 14:59

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

14.02.2026 14:59
karavatou_antenna_siginisi

Για τις επιλογές της και τον παράγοντα μητρότητα σε κάθε σημαντική απόφαση της ζωής της μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου στον «αέρα» της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», με αφορμή τη συνάντησή της με την Έλλη Κοκκίνου.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα των ερωτευμένων, η Κατερινα Καραβάτου σχολίασε τη δύναμη του έρωτα σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Επειδή είναι του Αγ. Βαλεντίνου κάναμε μια κουβέντα για το πώς ερωτεύεται κάποιος που είναι μεγαλύτερος από την ηλικία των 20. Στην ηλικία που είμαι εγώ πιστεύω ότι έτσι και πάθω καμιά κατραπακιά θα είναι πιο ισχυρή γιατί θα είναι πιο συνειδητή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε ότι οι αποφάσεις της στις σχέσεις επηρεάζονται έντονα από τα παιδιά της.

«Έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει. Εμένα αυτό με περιορίζει, πολύ συνειδητά το λέω. Όχι ότι είμαι δυστυχής ή κάτι τέτοιο αλλά καταλαβαίνεις…», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ευθύνη που νιώθει απέναντι στα παιδιά της.

«Στα χρόνια αυτά, βέβαια εσύ είσαι μόνη πιο πολλά χρόνια απ’ όσα είμαι εγώ, εγώ έχω κάνει αυτές τις επιλογές. Είπα όχι. Παρόλο που ήθελα, πήγα πίσω. Σκέφτομαι αν κάτι συμβεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αν κάνω κακό στα παιδιά μου; Αν γνωρίσουν κάποιον τα παιδιά μου και πώς θα το εκλάβουν».

