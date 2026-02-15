Καίτη Γαρμπή: «Για τη συνθήκη της Eurovision, ο Ακύλας θα είναι πάρα πολύ καλός»

Για το J2US, αλλά και για τη Eurovision μίλησε η Καίτη Γαρμπή στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Ήμουν αγχωμένη στην αρχή, αλλά τώρα κυλάνε όλα πολύ όμορφα», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια για το μουσικό τηλεοπτικό show του OPEN.

«Είπα αμέσως το ναι στον Νίκο Κοκλώνη, είναι φίλος, το J2US το αγαπάμε όλοι. Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή, ήμασταν μαζί δύο χρόνια», πρόσθεσε.

Για τη Eurovision, η Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Απόψε ο ελληνικός τελικός – Τα φαβορί, η σειρά εμφάνισης και η διαδικασία ψηφοφορίας

Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο – Την Κυριακή παίρνει εξιτήριο

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»