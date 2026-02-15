search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 10:19
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.02.2026 08:56

Eurovision 2026: Απόψε ο ελληνικός τελικός – Τα φαβορί, η σειρά εμφάνισης και η διαδικασία ψηφοφορίας

15.02.2026 08:56
akyla_good_job_nick

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό τελικό έχει αρχίσει. Απόψε, στις 9, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην ΕΡΤ1 και στον τελικό του «Sing for Greece», όπου 14 καλλιτέχνες θα δώσουν τον καλύτερο του εαυτό για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Βιέννη και την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ο τελικό της Eurovision.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

STYLIANOS, D3lta, Mikay, Μαρίκα, Marseaux, Good Job Nicky, KOZA MOSTRA, STEFI, Rosanna Mailan, Evangelia, ZAF, Akylas, leroybroughtflowers, Alexandra Sieti προετοιμάζονται πυρετωδώς για να ανέβουν στο stage.

Οι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή με την εξής σειρά:

  1. YOU & I, STYLIANOS
  2. Mad About it, D3lta
  3. Labyrinth, Mikay
  4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
  5. Χάνομαι, Marseaux
  6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky
  7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
  8. Europa, STEFI
  9. Άλμα, Rosanna Mailan
  10. Paréa, Evangelia
  11. ASTEIO, ZAF
  12. Ferto, Akylas
  13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
  14. The Other Side, Alexandra Sieti

Τα φαβορί των στοιχηματικών

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ελληνικό τελικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών που δίνουν σαφές προβάδισμα από την αρχή της διαδικασίας στον Αkyla με το «Ferto».

Στη δεύτερη θέση των αποδόσεων βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», καταγράφοντας επίσης ισχυρή δυναμική, ενώ ανάμεσα στις συμμετοχές που κινούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα βρίσκονται η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Paréa».

O Μάστορας και η «Μαργαρίτα»

Στη σκηνή του ελληνικού τελικού θα εμφανιστεί και ο Χρήστος Μάστορας, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών, με προσωπικές του επιτυχίες και ξένα τραγούδια με …άρωμα Eurovision.

Στο πλαίσιο της εμφάνισής του θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα».

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τον τελικό και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας.

Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο – Την Κυριακή παίρνει εξιτήριο

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου – Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

stournaras_tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κίνδυνος μιας πρόκλησης: Ο Αλέξης Τσίπρας και η παγίδα του 2015

ipeiros kakokairia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Σαρώνει» Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα με πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές (Video)

mitsotakis_2201_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια

nea_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του επειδή δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου -Το αλκόολ, οι διαφωνίες και το παρελθόν

karabina
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 65χρονος μέθυσε, μάλωσε με τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

stournaras_tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κίνδυνος μιας πρόκλησης: Ο Αλέξης Τσίπρας και η παγίδα του 2015

ipeiros kakokairia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Σαρώνει» Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα με πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές (Video)

mitsotakis_2201_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια

