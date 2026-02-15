Eurovision 2026: Απόψε ο ελληνικός τελικός – Τα φαβορί, η σειρά εμφάνισης και η διαδικασία ψηφοφορίας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό τελικό έχει αρχίσει. Απόψε, στις 9, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην ΕΡΤ1 και στον τελικό του «Sing for Greece», όπου 14 καλλιτέχνες θα δώσουν τον καλύτερο του εαυτό για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Βιέννη και την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ο τελικό της Eurovision.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

STYLIANOS, D3lta, Mikay, Μαρίκα, Marseaux, Good Job Nicky, KOZA MOSTRA, STEFI, Rosanna Mailan, Evangelia, ZAF, Akylas, leroybroughtflowers, Alexandra Sieti προετοιμάζονται πυρετωδώς για να ανέβουν στο stage.

Οι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή με την εξής σειρά:

YOU & I, STYLIANOS Mad About it, D3lta Labyrinth, Mikay Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα Χάνομαι, Marseaux Dark Side of the Moon, Good Job Nicky Bulletproof, KOZA MOSTRA Europa, STEFI Άλμα, Rosanna Mailan Paréa, Evangelia ASTEIO, ZAF Ferto, Akylas SABOTAGE!, leroybroughtflowers The Other Side, Alexandra Sieti

Τα φαβορί των στοιχηματικών

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ελληνικό τελικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών που δίνουν σαφές προβάδισμα από την αρχή της διαδικασίας στον Αkyla με το «Ferto».

Στη δεύτερη θέση των αποδόσεων βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», καταγράφοντας επίσης ισχυρή δυναμική, ενώ ανάμεσα στις συμμετοχές που κινούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα βρίσκονται η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Paréa».

O Μάστορας και η «Μαργαρίτα»

Στη σκηνή του ελληνικού τελικού θα εμφανιστεί και ο Χρήστος Μάστορας, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών, με προσωπικές του επιτυχίες και ξένα τραγούδια με …άρωμα Eurovision.

Στο πλαίσιο της εμφάνισής του θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα».

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τον τελικό και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας.

Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

