LIFESTYLE

16.02.2026 00:06

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

16.02.2026 00:06
O Akylas επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και το «Ferto» κέρδισε τον ελληνικό τελικό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

Από την πρώτη ημέρα που ακούστηκαν δημόσια τα τραγούδια, ο Ακύλας τράβηξε τα βλέμματα, έγινε αμέσως πρώτο φαβορί για τη νίκη στον ελληνικό τελικό στις στοιχηματικές εταιρείες και το κοινό με την ψήφο του επιβεβαίωσε τα προγνωστικά.

Το ίδιο και οι παρεβρισκόμενοι στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός, καθώς αποθεώθηκε από τους θεατές όσο κανένας άλλος διαγωνιζόμενος.

Έτσι, θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 12-16 Μαϊου στη Βιέννη.

Η εμφάνιση του Ακύλα στον τελικό:

