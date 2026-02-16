search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:50
16.02.2026 10:04

Χάρης Ρώμας: «Στα προσωπικά είμαι στα καλύτερά μου και αυτό φωτίζει τα πάντα» (Video)

Την καλύτερη του φάση στην προσωπική του ζωή δηλώνει ότι διανύει ο Χάρης Ρώμας, επισημαίνοντας ότι όταν ο τομέας αυτός πηγαίνει καλά για τον ίδιο, όλα στη ζωή του «φωτίζονται».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε ότι το «κλειδί» για την εσωτερική γαλήνη είναι η αποδοχή του εαυτού, ενώ παραδέχεται ότι κατά το παρελθόν, βρέθηκε και ο ίδιος αντιμέτωπος τόσο με ανασφάλειες όσο και με δυσκολίες.

«Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πράγματι στα καλύτερά μου, με την έννοια ότι συναισθηματικά είμαι πολύ καλά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό φωτίζει τα πάντα. Εννοώ προσωπικά, είναι αυτό που θέλουν όλοι. Στην προκειμένη περίπτωση, ένιωσα ότι έχει ανοίξει μια πύλη φωτός και έχω μπει μέσα»

«Έχω περάσει από το κομμάτι της αποδοχής. Είναι μεγάλη η ανασφάλεια, είναι δύσκολη η ζωή. Θέλεις να κάνεις πράγματα, να αρέσεις, να εξελιχθείς αλλά υπάρχουν εμπόδια. Αυτό το να αρέσεις στους άλλους είναι οδυνηρό και πολλές φορές παγίδα. Όταν αποδεχθείς τον εαυτό σου, τότε γίνονται όλα πιο εύκολα. Είναι τέλειο όταν συμβαίνει τελικά και λες “είμαι αυτός, μπορώ να το πω και να το υποστηρίξω”. Τότε βρίσκονται και οι αποδέκτες που χαίρονται μαζί σου» τόνισε.

