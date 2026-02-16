Eurovision 2026: Σάρωσε ο Akylas σε κοινό και επιτροπές – Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του, πανηγυρισμοί στα social media (Videos)

Ο Akylas αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς στον Εθνικό Τελικό για την επόμενη Eurovision, ο οποίος επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον ήθελαν ως το απόλυτο φαβορί, κέρδισε τόσο την ψήφο του κοινού όσο και των δυο επιτροπών, επικρατώντας ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες

Το «χρυσό» εισιτήριο για τη Βιέννη κέρδισε, λοιπόν, το κομμάτι «Ferto» με το οποίο ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες θα μας εκπροσωπήσει στον μουσικό διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Akylas ανέβασε στη σκηνή του Sing for Greece τη μητέρα του, για την οποία είναι γραμμένο το Ferto και στην οποία απευθύνεται σε κάποιο σημείο του τραγουδιού.

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του τραγουδιστή ανέβηκε στο stage, αγκάλιασε και φίλησε τον γιο της σε μία άκρως τρυφερή στιγμή που γέμισε με δάκρυα τα μάτια των παρευρισκομένων.

Τα social media πανηγύρισαν τη νίκη του Akyla

Με μηνύματα στήριξης και ενθουσιασμού υποδέχθηκαν, όμως, και τα social media την ανάδειξη του νικητή, με αμέτρητους χρήστες του X να πανηγυρίζουν, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η εμφάνιση που αρμόζει σε επίσημο τελικό Eurovision.

Να δω τον Ακύλα να τα σπάει στην Βιέννη και να παίρνει τα 12άρια έτσι για την πλάκα του κι εμείς εδώ να χαμογελάμε για αυτόν ακριβώς τον λόγο γιατί συγκινήθηκε τοσοο από τη χαρά του και την στήριξη του κόσμου.. ο γλυκούλης!!#eurovisiongr #SingForGreece pic.twitter.com/WoZjPAC0LP — I'm not for many many (@Armmar74) February 15, 2026

Ο Ακύλας ήρθε για να μείνει 🥹

Πάμε δυνατά να το φέρεις στη Βιέννη 🤌🫴 #eurovisiongr #SingForGreece pic.twitter.com/mBgBldmq9e February 15, 2026

Για 2η συνεχόμενη χρονιά είμαι υπερήφανος για το τραγούδι που στέλνουμε. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος στέλνουμε κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Πιστεύω με μια καλή/έξυπνη σκηνική παρουσία, ο Ακύλας θα είναι μέσα στην 8άδα#SingForGreece #Eurovisiongr — 🐾 ©️rash 🅱️andicoot 🐾 (@st3ph4ngr) February 15, 2026

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Το «παρών» στον ελληνικό τελικό έδωσε, μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα συνοδευόταν από τον γιο της, Ρόναν, ενώ φορώντας ένα κόκκινο μίντι φόρεμα με ασημί γόβες, πόζαρε στον φακό ευδιάθετη και χαμογελαστή.

