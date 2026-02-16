search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:58
LIFESTYLE

16.02.2026 09:21

Eurovision 2026: Σάρωσε ο Akylas σε κοινό και επιτροπές – Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του, πανηγυρισμοί στα social media (Videos)

16.02.2026 09:21
akylas-new

Ο Akylas αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς στον Εθνικό Τελικό για την επόμενη Eurovision, ο οποίος επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον ήθελαν ως το απόλυτο φαβορί, κέρδισε τόσο την ψήφο του κοινού όσο και των δυο επιτροπών, επικρατώντας ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες

Το «χρυσό» εισιτήριο για τη Βιέννη κέρδισε, λοιπόν, το κομμάτι «Ferto» με το οποίο ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες θα μας εκπροσωπήσει στον μουσικό διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Akylas ανέβασε στη σκηνή του Sing for Greece τη μητέρα του, για την οποία είναι γραμμένο το Ferto και στην οποία απευθύνεται σε κάποιο σημείο του τραγουδιού.

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του τραγουδιστή ανέβηκε στο stage, αγκάλιασε και φίλησε τον γιο της σε μία άκρως τρυφερή στιγμή που γέμισε με δάκρυα τα μάτια των παρευρισκομένων.

Τα social media πανηγύρισαν τη νίκη του Akyla

Με μηνύματα στήριξης και ενθουσιασμού υποδέχθηκαν, όμως, και τα social media την ανάδειξη του νικητή, με αμέτρητους χρήστες του X να πανηγυρίζουν, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η εμφάνιση που αρμόζει σε επίσημο τελικό Eurovision.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Το «παρών» στον ελληνικό τελικό έδωσε, μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα συνοδευόταν από τον γιο της, Ρόναν, ενώ φορώντας ένα κόκκινο μίντι φόρεμα με ασημί γόβες, πόζαρε στον φακό ευδιάθετη και χαμογελαστή.

