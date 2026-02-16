search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:58
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.02.2026 08:52

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

kimbelry new

Στον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απόλαυσε το πρόγραμμα, καθώς μετά τους 14 διαγωνιζόμενους που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision, στη σκηνή ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας. 

Μάλιστα για τη σημαντική αυτή στιγμή της ελληνικής μουσικής η – πάντα κομψή – Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα στο χρώμα της φωτιάς.

