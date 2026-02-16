Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε με τον γιο της στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Στον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν στο κοινό, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα πήγε συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απόλαυσε το πρόγραμμα, καθώς μετά τους 14 διαγωνιζόμενους που ονειρεύονται τη σκηνή της Eurovision, στη σκηνή ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας.

Μάλιστα για τη σημαντική αυτή στιγμή της ελληνικής μουσικής η – πάντα κομψή – Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα στο χρώμα της φωτιάς.

