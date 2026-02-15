search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:49
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

15.02.2026 12:04

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

15.02.2026 12:04
tsipras_mitsotakis

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών, εάν θα κάνει κόμμα ο Αλέξης ο Τσίπρας, θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι απλό. Όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα προχωρήσει στο κόμμα», επισήμανε μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο Γιώργος Σιακαντάρης.

«Καλύτερο ήταν να περιμένουμε τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, όποτε αποφασίσει και όποτε λάβει τις αποφάσεις του, να τις ανακοινώσει ο ίδιος. Εγώ θα μπορώ να σας πω για το Ινστιτούτο αλλά και για την ομάδα εργασίας που διευθύνεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα», επισήμανε αρχικά ο Δρ Κοινωνιολογίας και συντονιστής Ομάδας Εργασίας Ινστιτούτου Τσίπρα.

Η πρόβλεψη για το κόμμα Σαμαρά

«Επί της ουσίας νομίζω ότι δύο είναι τα εν δυνάμει κόμματα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εάν θα εμφανιστεί, που το εύχομαι να εμφανιστεί και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο και αυτό όλα δείχνουν ότι εμφανίζεται. Τώρα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν το πολυβλέπω να έρχεται στο προσκήνιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος στην πολιτική για κανένα βήμα», προέβλεψε μεταξύ άλλων.

