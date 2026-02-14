Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

Προσπάθησε να δικαιολογήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτήν την απίθανη φόρμουλα που σκέφτηκε για τον αλγόριθμο με τον οποίο θα εκλεγούν, λέει, οι σύνεδροι. Να δικαιολογήσει δηλαδή πως ένα συνέδριο που συγκροτείται για να εκπροσωπήσει αντιπροσωπευτικά ένα σώμα (το κόμμα) θα προκύψει με βάση όχι τα μέλη του κόμματος, αλλά με βάση τις επιδόσεις του κόμματος στις ευρωεκλογές. Σαν να πούμε δηλαδή ότι στις εθνικές εκλογές δε θα εκλεγούν βουλευτές ανά περιφέρεια με βάση τον πληθυσμό της περιφέρειας, αλλά με βάση το ΑΕΠ της περιφέρειας αυτής, ή ποσά πρωταθλήματα έχει πάρει αυτός ο νομό!

Παρουσίασε λοιπόν στοιχεία από δήμους της Αττικής για να εξηγήσει το σκεπτικό του. Και γιατί κάποιες περιοχές, κυρίως στα αστικά κέντρα, θα πρέπει να υποεκπροσωπηθούν, καθώς δεν τα πήγαν καλά στις ευρωεκλογές. Π.χ., στη Φιλοθέη είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΠΑΣΟΚ 1.771 (είναι ο αριθμός που προκύπτει κι από όσους ψήφισαν στις εσωκομματικές του 2021 στις εσωκομματικές), αλλά στις εκλογές του 2023 το κόμμα πήρε μόλις 861 ψήφους. Άρα δεν πρέπει να βγάλει αναλογικά τους ίδιους – πρέπει να εφαρμοστεί δηλαδή διαφορετικό μέτρο – συνέδρους με την Καλλιθέα που έχει εγγεγραμμένους 1699 και το ΠΑΣΟΚ έλαβε στις ευρωεκλογές 3.100 ψήφους.

Πέρα από το μπακαλίστικο της υπόθεσης με τυχαία παραδείγματα, που κανεις δεν καταλαβαίνει γιατί επιστρατεύονται, δυο πράγματα ισχύουν εδώ:

Ή σε κάποιες αστικές περιοχές το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης δεν πείθουν κι έτσι, παρά τα πολλά μέλη, το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Αλλά δεν φταίνε τα μέλη προφανώς.

Ή, στα βόρεια προάστια, όπως στη Φιλοθέη, πήγαν και ψήφισαν πολλοί δεξιοί στις εσωκομματικές για χάρη του Λοβέδρου και αφού έφυγε ο Λοβέδρου δεν είχαν λόγο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Τόσο απλό είναι. Και επειδή ψήφισαν λοιπόν Νεοδημοκράτες στη Φιλοθέη ή αλλού για χάρη του Ανδρέα, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει το εκλογικό σύστημα για το συνέδριο; Και μάλιστα με το δήθεν «τυράκι» ότι πρέπει να επιβραβευτούν τα μέλη που πέτυχαν καλές επιδόσεις στις ευρωεκλογές. Αυτό συνιστά βέβαια τιμωρία για τα μέλη που για ανεξάρτητους από τη δίκη τους προσπάθεια λόγους, δεν είχαν τόσο καλές επιδόσεις.

Προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα όλο αυτό, προκειμένου να μειωθούν οι σύνεδροι από περιοχές που δεν ελέγχει ο ίδιος και έτσι να αυξήσει την επιρροή του στο συνέδριο.

Ή, πολύ περισσότερο, να ελέγξει την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Θεμιτός στόχος, αλλά όχι να διακορευτεί κάθε έννοια δημοκρατικής αντιπροσώπευσης της οργανωμένης βάσης του πάσο, είναι άδικο.

– Μια άλλη ιδέα για την εκλογή συνέδρων θα ήταν να υπολογιστούν τα αμνοεριφια που δηλώνει ο κάθε νομός στον ΟΠΕΚΕΠΕ… εδώ που φτάσαμε γιατί όχι;

