Πολύ προσεκτική η κυβέρνηση για την κατασκοπεία…

«Σαν να περπατάς πάνω σε πολύ λεπτό πάγο»: με αυτή τη φράση περιέγραψαν πηγές με γνώση της υπόθεσης τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την υπόθεση του Έλληνα σμηναγού, ο οποίος κατηγορείται ότι δρούσε ως κατάσκοπος τρίτης χώρας – της Κίνας – στην οποία προωθούσε στοιχεία για τις ελληνικές αλλά και τις ΝΑΤΟϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε πως το θέμα αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα και συστολή, καθώς αφορά Έλληνα αξιωματικό, ενώ η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε ότι αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, προσθέτοντας με νόημα ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.

Ο προβληματισμός, πάντως, είναι μεγάλος – δεν είναι και συχνό το φαινόμενο ένας αξιωματικός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να κατηγορείται για κατασκοπεία και, μάλιστα, για μια από τις «υπερδυνάμεις» του κόσμου. Γι’ αυτό και έχει αποφασιστεί οι χειρισμοί του θέματος να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και διακριτικοί, ενώ μια ανησυχία για ζητήματα εθνικής ασφάλειας πληροφοριών παραμένει…

