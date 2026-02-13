Δεν απέκλεισε την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ο Παύλος ντε Γκρες

Με τη φράση «πολλά περνάνε από το μυαλό μου», ο Παύλος ντε Γκρες άφησε ανοιχτό παράθυρο για την άμεση εμπλοκή του στην πολιτική ζωή της χώρας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο γιος του τελευταίου άνακτα της Ελλάδας ρωτήθηκε για το παράδειγμα του τέως βασιλιά Συμεών της Βουλγαρίας, ο οποίος δημιούργησε κόμμα και μπήκε στη βουλή και απάντησε ότι «πολλά περνάνε από το μυαλό μου, με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ, η ζωή μου έχει αλλάξει λόγω της πολιτικής, σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική αλλά δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι μια τέχνη που λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνία, εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους να βοηθήσω την κοινωνία».

Ο καθένας μπορεί να μεταφράσει τη φράση αυτή όπως θέλει. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Παύλος ντε Γκρες δεν έθεσε πολιτειακό ζήτημα. Αντιθέτως, «η Δημοκρατία και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα. Είμαστε στο 2026, η Δημοκρατία συνεχίζει δυνατά, δεν τίθεται καθόλου θέμα επιστροφής στη βασιλεία».

«Σε 1,5 χρόνο θα έχω δικαίωμα να ψηφίσω»

Κληθείς να τοποθετηθεί για το πώς βλέπει την ελληνική πολιτική ζωή απάντησε ως εξής:

«Είναι μεγάλη μου χαρά να ζω στην Ελλάδα ως πολίτης. Σε 1,5 χρόνο θα έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Στα 50 χρόνια δεν υπήρχε κανείς πρόεδρος κόμματος που δεν ήθελε να αφήσει τη χώρα σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παρέλαβε. Για τη σημερινή κυβέρνηση οι πρώτες δύσκολες στιγμές ήταν στον Έβρο που κλείσαμε τα σύνορα, μετά έγινε η πανδημία όλος ο κόσμος τρελάθηκε όμως η κυβέρνηση είχε πολύ καλή επικοινωνία για να ανοίξει ο τουρισμός το καλοκαίρι εκείνο. Η οικονομία της Ελλάδας ανέβηκε, κλείσαμε το Χρηματιστήριο ως ένα από τα καλύτερα. Τώρα έχουμε άλλες δυσκολίες με την καθημερινότητα αλλά αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Αν δεν μπορείς να βάλει φαγητό στο τραπέζι, αν δεν μπορείς να πληρώσεις ενοίκια, δεν νιώθεις σίγουρος και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Ελλάδα».

«Θέλουμε μετανάστες σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα»

Ειδικά, δε, για τη συζήτηση περί κρίσης των θεσμών, ο Παύλος ντε Γκρες ανέφερε ότι «όταν το κράτος προστατεύει τους θεσμούς τότε θα νιώθουν ότι μπορούν να δουλέψουν με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όταν δεν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του κράτους με τον κόσμο. Οι θεσμοί είναι αξιοκρατία, διαφάνεια, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Έχουμε δει παρατάξεις από άκρα αριστερά και άκρα δεξιά, αυτό γίνεται γιατί όταν κάποιος δεν αισθάνεται σίγουρος αυτοί έρχονται και τρώνε λίγο από αυτούς για να τους φέρουν με τη μεριά τους. Το πρόβλημα με τους μετανάστες έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες που είχαν δεχθεί πάρα πολλούς. Και έχει αλλάξει η νοοτροπία μέσα στις χώρες τους, γιατί έχουν έρθει τόσοι πολλοί. Η Ελλάδα είναι πιο καλά. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα: Εμείς εδώ έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχει πάει τώρα και στην Αμερική και είναι σαν τη σημαία μας στο εξωτερικό. Εγώ, άμα ήμουν αρχηγός κράτους, στη μητέρα του θα της είχα δώσει ένα βραβείο, γιατί μεγάλωσε παιδιά να είναι Έλληνες και να αγαπούν την πατρίδα τους. Είναι όμως μετανάστες. Αυτός ο μετανάστης είναι αυτός που θέλουμε»

