Tσικνοπέμπτη: Ενθουσιασμένη η Ντόρα Μπακογιάννη με τις λιχουδιές της chef… Mητσοτάκη

Το εγκώμιο της σεφ του εστιατορίου της Βουλής – η οποία ονομάζεται Κωνσταντίνα… Μητσοτάκη – έπλεξε χθες η Ντορα Μπακογιάννη.
Όπως διαβάζουμε στα parapolitika.gr h κυρία Μπακογιάννη το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης γευμάτισε στο εστιατόριο μαζί με τους συνεργάτες της και τίμησε δεόντως το έθιμο αφού τσίκνισε.
Το μενού είχε απ΄όλα όσα συνηθίζονται αυτή την ημερα: Χοιρινά καλαμάκια, καλαμάκια κοτόπουλο, τα οποία συνοδεύονται με πίτα και πατάτες τηγανητές, κεμπάπ με ψητή ντομάτα, κρεμμύδι και επίσης πατάτες τηγανητές, γουρουνοπούλα, καθώς και χοιρινά πανσετάκια.
Λίγο πριν φύγει η κ. Μπακογιάννη έσπευσε να φωτογραφηθεί με την σεφ λέγοντας της πως «είμαστε περήφανοι για σένα».
