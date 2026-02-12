Τσάι, «Ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα

Σε κλίμα ιδιαίτερης οικειότητας, αλλά με σαφές πολιτικό βάθος που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κατ’ ιδίαν συζήτηση των δύο ανδρών, διήρκεσε πάνω από μισή ώρα και ήταν η μεγαλύτερη από όσες έχει κάνει μέχρι τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς.

Η «ηπειρώτικη» χημεία και το τσάι

Η συζήτηση ξεκίνησε σε χαλαρούς τόνους, με την κοινή καταγωγή των δύο ανδρών από την Ήπειρο να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος. Ο Κώστας Τασούλας, γνωστός για το πηγαίο χιούμορ του, σχολίασε τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα σε πιο υγιεινές συνήθειες, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να πιει τσάι. Ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε την εποχή που πήγαινε στην Ήπειρο όταν ζούσε ακόμη ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος τον κερνούσε τσίπουρο κυρίως τα απογεύματα και τα βράδια και έτσι δικαιολόγησε την επιλογή του το μεσημέρι να πιει τσάι.

Ο ορίζοντας του 2027 και το νέο κόμμα

Το πλέον ουσιαστικό κομμάτι της συνομιλίας αφορούσε τον πολιτικό χρόνο μέχρι τις εκλογές. Και οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν πως οι κάλπες δεν είναι «της ώρας». Ωστόσο, η ανάλυση του Αλέξη Τσίπρα, όπως μεταφέρθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει ειδικό βάρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται πως πιστεύει στην εξάντληση της τετραετίας από την παρούσα κυβέρνηση και την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία. Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά πως ο χρόνος μέχρι την Άνοιξη του 2027 –περίπου 14 μήνες– είναι πολιτικά πυκνός και επαρκής χρόνος.

Από την συζήτηση των δύο αντρών προέκυψε η εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν είναι της ώρας η ίδρυση του νέου κόμματος και υπάρχει καιρός μέχρι την άνοιξη του 27. «14 μήνες είναι πολύς χρόνος στην πολιτική», φέρεται να είπε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να πιστεύει πως το διάστημα αυτό του επιτρέπει να οργανώσει τις κινήσεις του, να δομήσει τη νέα του προσπάθεια και να κατέλθει στον στίβο της πολιτικής μάχης έτοιμος, χωρίς την πίεση ενός αιφνιδιασμού. Άλλωστε, όπως είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα θα το ξοδέψει για την παρουσίαση του βιβλίου του στην περιφέρεια και ταυτόχρονα για το ξεδίπλωμα των πολιτικών του θέσεων.

Στόχος ο βασικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση

Διαφωτιστική ήταν η συζήτηση για την φιλοσοφία με την οποία κινείται ο Αλέξης Τσίπρας. Ο στόχος του νέου εγχειρήματος δεν είναι απλώς η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ο Αλέξης Τσίπρας, φιλοδοξεί να εκφράσει τον κύριο πόλο απέναντι στην κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενος και τον κατακερματισμό δυνάμεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση

Θεσμική ανησυχία και Συνταγματική Αναθεώρηση

Πέραν της μικροπολιτικής, οι δύο άνδρες μοιράστηκαν την έντονη ανησυχία τους για την τοξικότητα που κυριαρχεί στον δημόσιο βίο. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την αίσθηση μιας γενικευμένης «απαξίωσης» λόγω του τοξικού κλίματος, άποψη που φαίνεται να συμμερίζεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο τραπέζι έπεσε και το ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με ειδική μνεία στο περίφημο Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ελπίδα πως η επόμενη αναθεωρητική διαδικασία θα φέρει τις απαραίτητες συγκλίσεις προκειμένου να αναθεωρηθεί μια σειρά σημαντικών άρθρων που θα δώσει νέα πνοή στο Σύνταγμα με βασικό το άρθρο 86 για το οποίο ομονοούν όλα τα κόμματα αλλά και η κοινωνία. Ο ίδιος πάντως δεν προτίθεται να πάρει κάποια πρωτοβουλία ως προς την συνταγματική αναθεώρηση από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής.

Ο ρόλος του Προέδρου

Ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας να συναντάται με τους πρώην πρωθυπουργούς γιατί όπως είπε «εκπέμπουν ένα μήνυμα ότι κάποιοι επιτέλους μπορούμε να συνομιλούμε». Από την πλευρά του, ο Κώστας Τασούλας τήρησε τη θεσμική του ουδετερότητα. Απέφυγε κάθε σχόλιο για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων ενώ προς το παρόν δεν σκέφτεται την οργάνωση μιας συνάντησης όλων των πρώην πρωθυπουργών μαζί του. Για την συζήτηση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πρόεδρος έκρινε πως ο συνομιλητής του παραμένει ένας ενεργός και ενδιαφέρον παίκτης στην πολιτική σκακιέρα.

