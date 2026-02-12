Στο Προεδρικό ο Αλέξης Τσίπρας για συνάντηση με τον ΠτΔ

Οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οι κ.κ. Τασούλας και Τσίπρας προέβησαν σε ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Συζήτησαν επίσης για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά, που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».

