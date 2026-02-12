Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με καλοπληρωμένες δουλειές και καλύτερες τιμές

Έμφαση στην απασχόληση και τις καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενες στην έκτακη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, με αντικειμενο την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση του κανονιστικου περιβαλλοντος.

Προσερχόμενος στο κάστρο Alden Biesen, στο μικρό χωριό Ρικχόβεν του Μπίλτζεν, στο Βέλγιο, όπου διεξάγεται η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης την ανάγκη να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά.

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση.

Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα, τελικά, να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μία αρκετά αφηρημένη έννοια αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Αν δεν συμβούν, λοιπόν, αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής.

Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά, και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

