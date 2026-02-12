Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχεται νέα θύελλα, η έρευνα δείχνει ότι εμπλέκονται ακόμη 8 κυβερνητικά στελέχη

Νέα δεδομένα που φέρονται να εμπλέκουν ακόμα οκτώ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας – μεταξύ αυτών τρεις πρώην και νυν υπουργούς – στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε πριν από λίγες εβδομάδες η ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», πρόκειται για άγνωστο μέχρι σήμερα φάκελο, ο οποίος σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. μετά από νέα, ενδελεχή επανεξέταση 140 CD με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022. Το υλικό αυτό αφορούσε την πρώτη φάση της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ακολούθησε και δεύτερη έρευνα την περίοδο 2024-2025.

Αρχικά, η έρευνα της πρώτης περιόδου δεν είχε οδηγήσει σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Ωστόσο, μετά τη διαβίβαση της δεύτερης δικογραφίας στη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι – εξέλιξη που οδήγησε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, μεταξύ άλλων – ζητήθηκε εκ νέου αναλυτικός έλεγχος του αρχικού υλικού. Κατά την επανεξέταση των ηχογραφήσεων, που είχαν ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022, φέρεται να προέκυψε νέος κύκλος υπόπτων για παράνομες επιδοτήσεις.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι η νέα ακρόαση των διαλόγων ανέδειξε άγνωστα έως τώρα στοιχεία, καθώς πλέον υπήρχε πληρέστερη γνώση των διαδικασιών και της εσωτερικής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα 140 CD, τουλάχιστον 20 φέρονται να περιείχαν ύποπτες συνομιλίες. Κατά τις ίδιες πηγές, όταν το υλικό είχε εξεταστεί αρχικά – εν μέσω πανδημίας και χωρίς δημόσια συζήτηση για πιθανές παρατυπίες – δεν είχε γίνει αντιληπτό το εύρος ή η σημασία ορισμένων τεχνικών συζητήσεων και «ασαφών» παρεμβάσεων.

Εμπλοκή και σε υπουργικό επίπεδο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από την πρώτη φάση της υπόθεσης υπήρχαν ενδείξεις για εμπλοκή προσώπων με υψηλή πολιτική επιρροή, γεγονός που – κατά ορισμένες εκτιμήσεις – συνέβαλε στη διακοπή της έρευνας. Σήμερα, υπό το φως των νεότερων στοιχείων και της πληρέστερης χαρτογράφησης των εσωτερικών διεργασιών του Οργανισμού, φέρεται να προσδιορίζεται νέος κύκλος ύποπτων συνεννοήσεων.

Δύο από τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στον φάκελο κατείχαν υπουργικές θέσεις με αρμοδιότητα σε ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένοι φέρονται να είχαν αμφιλεγόμενες επαφές με υπηρεσιακά στελέχη, ενώ άλλοι φέρονται να ασκούσαν πιέσεις για επίσπευση εγκρίσεων πληρωμών. Για τουλάχιστον τρία πρόσωπα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρά στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν διαδικασίες άρσης ασυλίας ή εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Στα χέρια της Οικονομικής Αστυνομίας τα νέα δεδομένα

Τα νέα στοιχεία και οι αναλυτικές απομαγνητοφωνήσεις της περιόδου 2021-2022 διαβιβάστηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Οικονομική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιες συγκεκριμένες παρανομίες οδήγησαν οι φερόμενες παρεμβάσεις και ποια ήταν η ακριβής απώλεια κοινοτικών πόρων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διερεύνηση του τι συνέβη με φακέλους επιδοτούμενων που φέρονται να είχαν «άνωθεν» υποστήριξη. Η αποτίμηση της οικονομικής ζημίας από τις εν λόγω συνεννοήσεις αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα.

Παράλληλα, στον ίδιο φάκελο πρόκειται να ενσωματωθούν και τα στοιχεία προγενέστερης έρευνας για τον οικονομικό αντίκτυπο παρεμβάσεων δέκα βουλευτών (οκτώ της ΝΔ, ενός του ΠΑΣΟΚ και ενός του ΣΥΡΙΖΑ), οι οποίοι φέρονται να ζητούσαν χαριστικές πράξεις, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή. Συνολικά, έως τον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλήρη στοιχεία (συνομιλίες, οικονομικά δεδομένα κ.ά.) που αφορούν τουλάχιστον 15 έως 18 πολιτικά πρόσωπα.

