Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ζήτησαν το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη μετά από λίγο, να απαντά πως όποιος καταψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο είναι κατά των εργαζομένων της χώρας.

Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, για μία ακόμη φορά διαχώρισε την υπόθεση Παναγόπουλου λέγοντας ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε κάθε πτυχής της, από την θεσμική διαδικασία της κοινωνικής συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Τόνισε επίσης πως για πρώτη φορά έχουμε μια εθνική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών εταίρων που ανοίγει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών.

Ένταση προκλήθηκε στην αίθουσα όταν το λόγο πήρε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον χαρακτηρισμό «κηφήνες».

«Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα της ΝΔ όταν απευθύνονται σε εργαζόμενους ανθρώπους…», είπε ξεκινώντας την τοποθέτησή της ξεσηκώνοντας αντιδράσεις αμέσως από τα γαλάζια έδρανα.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησε να διαγραφεί η αναφορά αυτή από τα πρακτικά με την Κωνσταντοπούλου να αντιδρά «τι είναι αυτά κ. πρόεδρε, εμποδίζετε αρχηγό να μιλήσει;» και τον κ. Πλακιωτάκη να επανέρχεται καλώντας την να ανακαλέσει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. «Αστειεύεστε» απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης ζητώντας να μετρήσει ο χρόνος της από την αρχή.

«Είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας» συνέχισε και καταφέρθηκε κατά του υπουργού Υγείας λέγοντας ότι «αυτός ο κ. Γεωργιάδης, ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα κυβερνητικά έργα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στην υπόθεση του μεγάλου σκανδάλου που τώρα ξετυλίγεται».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί αρχίζει να «ξεφουσκώνει» το φαινόμενο Καρυστιανού: Το τέλος της ασυλίας

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Ναι στην προστασία των θαλασσών, όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν τους αλιείς»

Γεραπετρίτης για Τουρκία: Κάθε ένταση να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία