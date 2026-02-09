Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις ΣΣΕ – Την Πέμπτη συζητείται στην Ολομέλεια

Με τις «γαλάζιες» ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις από την αρμόδια Επιτροπή και την Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή μόνο από τη ΝΔ. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν.

Η υπουργός υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο υποστηρίζοντας πως είναι το μόνο που δεν «γράφτηκε» από την κυβέρνηση αλλά είναι αποτέλεσμα της πολύμηνης διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Ως προς το τελευταίο μάλιστα, παρέπεμψε στον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά στην ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η υπουργός παραπέμποντας σε δηλώσεις του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε ότι « ο ίδιος ο κύριος Καββαθάς είπε ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και πως η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου από μηδενική βάση και υπόδειγμα καλής νομοθέτησης». Ως εκ τούτου έκανε λόγο για «μεταστροφή» του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας πως με βάση την τοποθέτηση του εισηγητή του κόμματος Παύλου Χρηστίδη στην επί των άρθρων συζήτηση, η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με την κοινωνική συμφωνία, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ έχει επιφυλαχθεί για την Ολομέλεια. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ η υπουργός διαπίστωσε απόσταση της στάσης του αγορητή του κόμματος Γιώργου Γαβρήλου – ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, έκανε λόγο για «μικρά βήματα» στην κατ’ άρθρο συζήτηση – από την στάση του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνει «όχι» επί της αρχής.

