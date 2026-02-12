search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 10:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 09:21

Γεραπετρίτης για Τουρκία: Κάθε ένταση να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία

12.02.2026 09:21
gerapetritis

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Οπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία αυτά να εξαφανιστούν «ως διά μαγείας»

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου.

Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγουμενα χρόνια έφτυαβναν 30 την ημέρα περισσότερες από 11,.000 το χρόνο είχαμε ανα πάσα στιγμλη κινδυνου θερμου επεισοδίου. οι παραβιάσεις έοχυν σχεδόν μηδενιστεί χωρίς καμία έκπτωση και θυσία.

Διαβάστε επίσης

Θέμα casus belli έθεσε ο Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή» – «Τα ζητήματα δεν είναι άλυτα» είπε ο Ερντογάν – Η κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας

Παναγόπουλος: «Ζητάει και τα ρέστα» με συνέντευξη Τύπου

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anemostrobilos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέβντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

EFOOD NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

TASOULAS_TSIPRAS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Προεδρικό σήμερα ο Τσίπρας

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Έρχονται κινητοποιήσεις στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα, ελλείψεις, ιδιώτες και εξουθένωση βγάζουν γιατρούς και νοσηλευτές στους δρόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 09:59
anemostrobilos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέβντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

EFOOD NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

1 / 3