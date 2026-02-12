Γεραπετρίτης για Τουρκία: Κάθε ένταση να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν. Οπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία αυτά να εξαφανιστούν «ως διά μαγείας»

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου.

Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγουμενα χρόνια έφτυαβναν 30 την ημέρα περισσότερες από 11,.000 το χρόνο είχαμε ανα πάσα στιγμλη κινδυνου θερμου επεισοδίου. οι παραβιάσεις έοχυν σχεδόν μηδενιστεί χωρίς καμία έκπτωση και θυσία.

