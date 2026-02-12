Στα θετικά σημεία της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογαν μένει η κυβέρνηση καθώς οι δύο άνδρες μετά από μιάμιση ώρα συνομιλιών εμφανίστηκαν δημοσίως να δηλώνουν ότι υπάρχει συναντίληψη στην αποκλιμάκωση της προϋπάρχουσας έντασης, στην περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων και τη διατήρηση της σχετικής ηρεμίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κυβερνητικές πηγές, δηλώνουν ότι «η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή». Πρόσθεταν δε ότι «είναι σημαντικό ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν το κλίμα να μείνει όπως είναι σήμερα και να μην επιδεινωθεί».

Η συνάντηση που έγινε μετά από ενάμιση χρόνο είχε αλλεπάλληλων διαβουλεύσεων δεν έκρυβε εκπλήξεις για καμμία από τις δύο πλευρές. Και οι δύο πολιτικοί κινήθηκαν την αναμενόμενη ατζέντα με τον πρωθυπουργό να ζητά την άρση του casus belli και τον Ταγιπ Ερντογαν να αναφέρεται στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αναφέροντας την ως Τουρκική κάτι που έχει κάνει και στο παρελθόν.

«Είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας», είπε ο πρωθυπουργός θέτοντας για πρώτη φορά δημόσια ενώπιον του κ. Ερντογάν το ζήτημα αυτό.

Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση της ότι η ένταξη της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως προαπαιτούμενο την άρση του casus belli εναντίον της χώρας μας, κάνοντας σαφές ότι δεν θα άρει το βέτο αν αυτό το καθεστώς δεν αλλάξει.

Η Αθήνα κρίνει θετικά και το γεγονός ότι στο τραπέζι της συζήτησης μπήκε και το θέμα της παραπομπής στη Χάγη του θέματος της οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών – υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ – στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που αποτελεί και τη μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα στη σχέση της με την Τουρκία.

«Αποτελεί τη μόνη διαφορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας. Εύχομαι ειλικρινά, κ. Πρόεδρε, να συμμεριστώ και τη δική σας αισιοδοξία, ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και πιστεύω, κ. Πρόεδρε ότι, στο ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Ταγιπ Ερντογαν μίλησε για συμφωνίες, που «παρέχουν κοινό έδαφος» και για βούληση να ενισχυθεί περαιτέρω το διμερές εμπόριο, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν «με κάθε λεπτομέρεια» τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε ότι «παρά τις δυσκολίες υπάρχει λύση» και ότι τα προβλήματα είναι αλληλένδετα, άρα – κατά την τουρκική οπτική – προσφέρονται για συνολική προσέγγιση. Επέμεινε στη διατήρηση ανοικτών διαύλων μεταξύ «γειτόνων και συμμάχων στο ΝΑΤΟ», συνδέοντας τη διμερή σταθερότητα με το ευρύτερο περιβάλλον απειλών.

Παράλληλα, πέρα από όσα ανέφερε για την «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη Γάζα και το Παλαιστινιακό, απορρίπτοντας – όπως είπε – τις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη και υποστηρίζοντας ότι η μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή περνά από «δίκαιη λύση» του ζητήματος.

Πολλοί θεωρούσαν ότι οι εξελίξεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και αφορούν με τον ένα η τον άλλο τρόπο και την Ελλάδα θα έφεραν προβλήματα στις συνομιλίες καθώς με τον ένα η τον άλλο τρόπο η Τουρκική πλευρά κατα καιρούς είχε δείξει την ενόχλησή της.

Οι συμφωνίες για έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, η στενή σχέση Ελλάδας – Ισραήλ αλλά και οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και η χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, δεν είχαν περάσει ασχολίαστα από τους γείτονες μας.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι παρά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ και του Χακάν Φιντάν των ο Ταγίπ Ερντογάν έδειξε με όσα είπε ότι δεν είχε πρόθεση να κλιμακώσει την επιθετική ρητορική και πέραν της αναφοράς σε «τουρκική μειονότητα» της Θράκης, κινήθηκε σε ήπιους και τόνους.

Η απάντηση ήρθε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έκανε λόγο για θρησκευτική μειονότητα στη Θράκη, επισημαίνοντας ότι οι «Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με χριστιανούς συμπολίτες μας» και μίλησε για «γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας» από τις δύο μειονότητες σε Ελλάδα και Τουρκία.

Και οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην προοπτική επίλυσης της διαφοράς των θαλάσσιων ζωνών, διπλωματικές πηγές έλεγαν ωστόσο ότι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι ακόμα μακριά. Και αυτό γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος για το πλαίσιο και τη διαδικασία που θα οδηγήσει εκεί.

