search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 20:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 18:31

Τα 7 κείμενα που υπέγραψαν Αθήνα και Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

11.02.2026 18:31
agkyra anotato symvoylio synergasias – new

Τη συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, αλλά και τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας και της ετοιμότητας έναντι σεισμών, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι συμφωνίες που υπέγραψαν Αθήνα και Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επτά κείμενα υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Τα κείμενα είναι τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Διαβάστε επίσης:

Ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας», το μήνυμα Μητσοτάκη – «Τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου» είπε ο Ερντογάν

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, σχεδόν δύο ώρες κράτησε η συνάντηση με Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι – Σε λίγη ώρα οι κοινές δηλώσεις (Live)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

shakira sinaylia 88- new
LIFESTYLE

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει στα ευρωομόλογα ο Μακρόν: Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» η λύση απέναντι στις «οικονομικές απειλές» Κίνας και ΗΠΑ

olympics-flag-condom
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Untitled-design-1-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου για 2η σερί χρονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 20:22
panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

shakira sinaylia 88- new
LIFESTYLE

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει στα ευρωομόλογα ο Μακρόν: Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» η λύση απέναντι στις «οικονομικές απειλές» Κίνας και ΗΠΑ

1 / 3