Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

«Πρεμιέρα» είχε σήμερα η Διακομματική Επιτροπή για την ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα, με την συζήτηση σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση να περιστρέφεται γύρω από την οργάνωση των εργασιών της, των συνεδριάσεων, κ.λ.π.

Ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Γιάννης Οικονόμου ευχήθηκε να βρεθεί κοινός τόπος με τα κόμματα, ώστε να συμφωνηθεί χωρίς ευχολόγια και γενικότητες, μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη στρατηγική για τον παραγωγικό τομέα. Πρότεινε η διακομματική να λειτουργήσει με τέσσερις θεματικές και συγκεκριμένα με ακροάσεις φορέων, θεματικές συναντήσεις, περιφερειακές διαβουλεύσεις και πλατφόρμα διαβούλευσης.

Κόντρες Κωνσταντοπούλου με όλους

Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να κάνει αισθητή την παρουσία της, μια μέρα μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου. Στόχος της Ζωής Κωνσταντοπούλου φάνηκε να είναι η εικόνα πως δεν επηρεάζουν τη μαχητικότητά της οι εξελίξεις στο κόμμα της και όσα κατήγγειλε σε συνεντεύξεις της η πρώην βουλευτής της Πλεύσης.

Παίρνοντας τον λόγο στράφηκε κατά πάντων, δηλαδή κατά της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, επιχειρώντας να τους εμφανίσει στο ίδιο κάδρο, αφού άφησε αιχμές περί «προσυνεννόησης» η οποία προκαλεί «αποστροφή».

«Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα. Φωτογραφηθήκατε κύριε Οικονόμου με τους κυρίους Χνάρη και Κόκκαλη. Αλληλοψηφίζεστε, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε deals», τόνισε.

Και επανέφερε την κριτική περί συναίνεσης της αντιπολίτευσης στο κλείσιμο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κάποιοι γλυκάθηκαν από την αντιπροεδρία εδώ και κατάπιαν τη γλώσσα τους για το κλείσιμο της εξεταστικής. Πρόκειται για ξέπλυμα», είπε, κατηγορώντας και το ΚΚΕ ότι «ψήφισε τους αντιπροέδρους της ΝΔ για να έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή», κάτι που όπως πρόσθεσε η Πλεύση δεν έκανε

Στρεφόμενη προς τους βουλευτές Μανώλη Χνάρη και Βασίλη Κόκκαλη διερωτήθηκε: «Έτσι θα επιτρέψετε να λειτουργήσει η διακομματική; Με εσάς ως εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;».

Επίσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε το ζήτημα αν θα δώσει το «παρών» στην Επιτροπή ο πρωθυπουργός. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε ούτε να υποστηρίξει την πρότασή του για την επιτροπή» είπε και πρόσθεσε: «Αν πρόκειται αυτή η επιτροπή να έχει οποιοδήποτε νόημα και αν θέλετε να τηρήσετε τα προσχήματα θα πρέπει να μας πείτε αν θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης».

Ένταση με τον Καραθανασόπουλο για ΝΑΤΟ και ΚΑΠ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μάλιστα και μια έντονη στιχομυθία με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ, όταν ο τελευταίος υποστήριξε πως και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε την ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Δεν θα λέτε ψέματα. Τι εμμονή είναι αυτή με τα ψέματα;», ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν σας επιτρέπω να με διακόπτετε!», τόνισε τότε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, με την ίδια να απαντά: «ούτε κι εγώ να παραποιείτε την αλήθεια!». Μετά από νέα παρέμβαση του κ. Καραθανασόπουλου για το θέμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι η ιδρυτική θέση του κόμματός της είναι κατά του ΝΑΤΟ και πως θέσεις του κόμματός της είναι οι θέσεις των αγροτών, επομένως είναι και απέναντι στη νέα ΚΑΠ.

Σημειωτέον πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως μίντια «σπεκουλάρουν» με την σημερινή απουσία από τη Βουλή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος, όπως υποστήριξε, έκανε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο.

Διαβάστε επίσης:

Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, σχεδόν δύο ώρες κράτησε η συνάντηση με Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι – Σε λίγη ώρα οι κοινές δηλώσεις (Live)

«Βόμβα» από ΣΥΡΙΖΑ: Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή

Γιαννακοπούλου: Ο Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο